Смелая объяснила решение поехать в Чечню

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Во время поездки в Чечню жительница Краснодара Мария Смелая хочет получить подтверждение, что ее сын не проживает по адресу, где его зарегистрировал бывший муж. Сведения с места регистрации ребёнка необходимо предоставить для решения суда по опеке. Как писал "Кавказский узел", суд в Краснодаре отложил заседание по делу об опеке над ребенком Марии Смелой на два с половиной месяца, за это время она намерена добиться встречи с сыном в Грозном. Ранее силовики отпустили после задержания в Краснодаре выходца из Чечни, мужа Марии Смелой, ребенка при нем не оказалось. Мужчина заподозрен в самоуправстве с применением насилия, сообщили правозащитники. При этом полиция отказалась принять заявление о похищении ребенка мужем, уроженцем Чечни Ш., но делом заинтересовался Следком, заявила Смелая. В конце июня она пожаловалась, что сотрудники Следкома передают друг другу ее жалобу о похищении мужем их общего сына и не хотят расследовать дело. Прокурор Прикубанского округа Краснодара отменил постановление о возбуждении уголовного дела против мужа Марии Смелой, которая жаловалась на избиение мужем и похищение ребенка. Глава Следкома России в июле 2024 года дал поручение повторно начать расследование. 7 мая 2024 года 33-летняя Мария Смелая была размещена в шелтере для женщин, пострадавших от домашнего насилия, за пределами Краснодарского края. Ранее она обратилась к правозащитникам с просьбой защитить ее от супруга, который, по ее словам, систематически избивал ее, вывозил в лес и угрожал расправой, когда она была беременна их сыном. Насилие, по ее словам, началось вскоре после их поездки к родственникам мужа в Грозный и заключения брака, сообщили правозащитники.

Мария Смелая сообщила, что на заседании суда 28-го января она и адвокат ходатайствовали о принятии обеспечительных мер, чтобы ребенка передали маме, "Мы с адвокатом заявили свои права.Также до этого, до Нового года, приезжали по моему местожительству органы опеки и попечительства, то есть осмотрели мое место жительства, мы предоставили справки с работы, от психолога, от нарколога.

Я думала, что это будет заключительное заседание. Но суд перенесли на 10 апреля, до этого необходимо предоставить сведения с места регистрации ребёнка в Чечне", - сказала она.

По словам Марии, хотя ребёнок и зарегистрирован в Чечне, в настоящее время его там нет. "Он находится где-то в Краснодарском крае, место нам неизвестно. Судья постановил, что нужно отправить запрос органам опеки именно в Грозный, в Шали, в село Автуры, чтобы они проверили, удостоверились, ребенок действительно проживает по временной прописке или нет. Ребенка там 100% нету, я в этом уверена", - пояснила Смелая.

Она указала, что своими действиями бывший муж ограничивает ее в общении с ребенком. "Я его хотя бы видеть должна, потому что я мать. Я не ограничена, тем более не лишена родительских прав", - отметила Смелая.

Она заявила, что заручилась поддержкой омбудсмена Чечни Мансура Солтаева, который согласился принять её и проверить все факты, касательно её ребёнка.

"Я списывалась, созванивалась с Солтаевым. 11 февраля я поеду в Грозный. Пообщаться с Солтаевым, пойти в органы опеки" , - рассказала она. Смелая добавила, что намерена прийти по адресу, где прописан ее сын, чтобы выяснить, там ли он. "И задать вопросы, почему ограничивают меня как мать, в общении с ребенком", - рассказала Смелая.

Вместе с тем, она понимает, что в этой поездке для неё имеются риски.

"Бог знает, что может произойти. Может, Ш. меня убьёт. Он ещё обещал меня посадить, когда я приеду в Грозный", - отметила Смелая.

Она также сообщила и её адвокат это подтвердил, что уголовное дело против Ш. расследуется.

"Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на наличие в действии Ш. признаков состава преступления предусмотренных, часть вторая статья 117, часть первая статья 117 (истязание), часть вторая статья 330 (самоуправство)", - отметил адвокат.

Защита Смелой также заявила, что регистрация ребёнка в Чечне будет обжалована.

В свою очередь, Смелая сообщила, что ей непонятны действия суда. "Они могли бы ускорить все уголовные дела и на время следствия отдать малыша матери", - считает она.

Она полагает, что исход дела во многом зависит от её поездки в Чечню.

Координатор движения "Марем" Катерина Нерозникова предположила, что если Марии Смелой помогает какой-то видный чиновник, то может, это и сработает.

"В любом случае эта ситуация не может быть нормальной, если отец не дает видеться матери с ребенком. Она же не ограничена в родительских правах. Чтобы как-то влиять на общение с ребенком, он должен через суд добиться определения места жительства сына с ним. насколько я знаю, не было такого суда. Значит, по закону сейчас происходит нарушение ее прав", - пояснила она.

Если ребенок в Чечне прописан, местная опека может хотя бы удостовериться, что его там нет, отметила Нерозникова. "И это еще одно основание искать ребенка. Фактически сейчас ребенок просто пропал", - считает Нерозникова.

Она отметила, что порой отцы пытаются решить вопросы в чеченских судах, потому что уверены, что получат поддержку

«Но вот был случай, когда бывший муж Нины Церетиловой увез детей в Чечню, надеясь, что чеченское правосудие будет его поддерживать. Но именно в Чечне в итоге приставы детей передали матери - то есть исполнили решение суда, которое было вынесено раньше. Так что и от чеченцев можно ожидать таких чудес", - считает Нерозникова.

Магомед Церетилов пытался добиться заступничества властей Чечни в конфликте с бывшей супругой по поводу своих детей, но в итоге после разговора с чеченскими правоохранителями и приставами в октябре 2021 года передал детей жительнице Дагестана Нине Церетиловой. После отказа жить с матерью детей поместили в реабилитационный центр, а родственники их отца потребовали опеки над ними. В мае 2024 года суд оставил в силе отказ ограничить Нину Церетилову в родительских правах, но после этого решения она сама предложила вернуть детей к родственникам мужа в Дагестан

Выйти на связь с бывшим мужем Марии Смелой Ш. или с его юристом не удалось.

"Он ни разу не был на суде. Он фактически скрывает свое место нахождения. Юрист тоже не была на последнем заседании и контактов её нет", - сообщила Смелая.

Напомним, 4 июня 2024 года выяснилось, что у мужа Марии Смелой есть еще одна жена. Эта женщина так же, как и Смелая, обратилась с жалобой к правозащитникам о том, что он избивает ее, а также избивает их общих детей.

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