Вторая жена жителя Чечни обвинила его в избиениях

04 июня 2024, 13:34

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Алина Алексейцева, приходящаяся женой жителю Чечни Ш., пожаловалась правозащитникам, что он избивает ее, а также их общих детей. Ранее с аналогичными жалобами выступила другая жена жителя Чечни Мария Смелая.

Как информировал "Кавказский узел", 9 мая правозащитный проект "Кавказ без матери" сообщил, что жительница Краснодара Мария Смелая, которая жаловалась на насилие со стороны мужа – выходца из Чечни, перестала выходить на связь после того, как супруг с сообщниками похитил ее вместе с ребенком из шелтера. Спустя несколько дней Смелая опровергла сведения о том, что муж ее избивал. Позже она вновь обратилась к правозащитникам, пояснив, что ушла от мужа из-за появления у него новой жены. 31 мая Смелая сообщила об угрозах расправы ее близким.

7 мая 33-летняя Мария Смелая была размещена в шелтере для женщин, пострадавших от домашнего насилия, за пределами Краснодарского края. Ранее она обратилась к правозащитникам с просьбой защитить ее от супруга, который, по ее словам, систематически избивал ее, вывозил в лес и угрожал расправой, когда она была беременна их сыном. Насилие, по ее словам, началось вскоре после их поездки к родственникам мужа в Грозный и заключения брака, сообщили правозащитники.

Алина Алексейцева, которая приходится женой жителю Чечни Ш, обратилась к сотрудникам проекта "Кавказ без матери" с жалобой, что Ш. избивает ее, а также их детей. Правозащитники уточнили, то Алексейцева приходится второй женой Шабазову, а первая его жена - Мария Смелая.

Об этом проект "Кавказ без матери" сообщил сегодня в своем телеграм-канале.

Сотрудники проекта обратились к местным жителям с просьбой помочь им узнать, в какой школе учатся дети Ш, чтобы остановить побои, также они призвали органы опеки и подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН) обратить внимание на ситуацию.

К посту прикреплено видео, в котором содержится аудиозапись женского голоса. Правозащитники отметили, что он принадлежит Алине Алексейцевой, и что она разрешила им опубликовать его запись.

Женщина заявила, что ее муж преследует ее и избивает. "Я не знаю, что делать, он мне жизни не дает. Он мне ни денег не дает, ни работать не дает. Меня избивает, детей избивает", – сказала она.

По словам женщины, она боится обращаться в полицию, так как если ее муж узнает, что она подала в отношении него заявление, то может убить ее. "Я не знаю, как мне быть и что делать вообще в этой ситуации", – пожаловалась она.

Женщина уточнила, что о проекте "Кавказ без матери" узнала из соцсетей, после чего решила обратиться к его сотрудникам за помощью.

На 13.45 мск этот пост в телеграм-канале проекта "Кавказ без матери", на который подписан 591 пользователь, набрал 102 просмотра. Пользователи не оставили комментариев.

Напомним, 2 июня опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники заявили об игнорировании отцами с Северного Кавказа решений судов по спорам о детях. Даже если суд принимает решение оставить ребенка с матерью, отцы из регионов Северного Кавказа нередко выкрадывают детей и увозят на родину, откуда потом вернуть их достаточно сложно, отметили они.

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