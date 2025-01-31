RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:19, 31 января 2025

Мария Смелая обвинила суд в затягивании процесса об опеке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Краснодаре отложил заседание по делу об опеке над ребенком Марии Смелой на два с половиной месяца, за это время она намерена добиться встречи с сыном в Грозном.

Как писал "Кавказский узел", силовики отпустили после задержания в Краснодаре выходца из Чечни, мужа Марии Смелой, ребенка при нем не оказалось. Мужчина заподозрен в самоуправстве с применением насилия, сообщили правозащитники. Ранее полиция отказалась принять заявление о похищении ребенка мужем, уроженцем Чечни Ш., но делом заинтересовался Следком, заявила Смелая. В конце июня она пожаловалась, что  сотрудники Следкома передают друг другу ее жалобу о похищении мужем их общего сына и не хотят расследовать дело. Прокурор Прикубанского округа Краснодара отменил постановление о возбуждении уголовного дела против мужа Марии Смелой, которая жаловалась на избиение мужем и похищение ребенка. Глава Следкома России  в июле 2024 года дал поручение повторно начать расследование.

7 мая 2024 года 33-летняя Мария Смелая была размещена в шелтере для женщин, пострадавших от домашнего насилия, за пределами Краснодарского края. Ранее она обратилась к правозащитникам с просьбой защитить ее от супруга, который, по ее словам, систематически избивал ее, вывозил в лес и угрожал расправой, когда она была беременна их сыном. Насилие, по ее словам, началось вскоре после их поездки к родственникам мужа в Грозный и заключения брака, сообщили правозащитники.

28 января на заседании суда Прикубанского районного суда в Краснодаре Мария Смелая и ее адвокат требовали применить обеспечительные меры - чтобы до решения об опеке ребенок жил вместе с матерью. Ну суд отложил заседание на 10 апреля. Ее муж, уроженец Чечни Ш. и его представитель не появились на заседании, заявила смелая в видеоролике, который опубликован в Telegram-канале "Кавказ без матери".

По ее словам, муж прописал ребенка у своих родных в Грозном, но сам не принимает участия в его воспитании. При этом он пытается подать в суд в Чечне, чтобы разбирательство происходило в Грозном.

Смелая сообщила, что  в начале февраля намерена отправиться в Грозный и потребовать показать ей сына, также она сообщила, что планирует обратиться в органы опеки в Грозном. "Я приду с соцслужбами и буду разбираться, где мой находится ребенок. Потому что наши службы бездействуют, суды тоже бездействуют, поэтому придется по-другому действовать", - заявила она

Напомним, 4 июня 2024 года выяснилось, что у мужа Марии Смелой есть еще одна жена. Эта женщина так же, как и Смелая, обратилась с жалобой к правозащитникам о том, что он избивает ее, а также избивает их общих детей.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Военнослужащий. Фото: https://z.mil.ru
10:49, 30 января 2025
Власти признали убитыми на Украине 5750 бойцов с юга России
Военнослужащий в зоне военной операции на Украине. Фото: Минобороны России https://z.mil.ru
04:27, 23 января 2025
Минимум 5700 военных с юга России официально признаны убитыми на Украине
Наручники. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
02:16, 20 января 2025
Чечня стала лидером рейтинга по уровню преступности
Тюрьма. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
08:24, 17 января 2025
Адыгея и Калмыкия оказались в лидерах по росту числа тяжких преступлений
Никита Журавель. Фото: Телеграм-канал Kadyrov_95
19:40, 16 января 2025
Журавель обжаловал приговор по делу о госизмене
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Справочник
Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Пресс-конференция учредителей Платформы III Республика. Фото Фаика Меджада для "Кавказского узла" Кто создал "Платформу III Республики" в Азербайджане

Блогеры
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Курбан Далгатов. Фото https://chernovik.net/
31 января 2025, 19:37
Родители Далгатова готовят митинг в Махачкале

Ярослав Суханов. Фото: https://memopzk.org/figurant/suhanov-yaroslav-andreevich признан инагентом
31 января 2025, 16:16
Житель Белореченска признан политзаключенным

Елена Патяева. Фото: "MR7.ру" https://mr-7.ru/
31 января 2025, 14:49
Елена Патяева приговорена к обязательным работам

Руфат Алексеров. Cкриншот видео https://www.instagram.com/rufat_aleskerov_051076/reel/DC3-ihvNNl5/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
31 января 2025, 12:55
Шахтинский блогер заявил о поджоге его дома

Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Показать больше