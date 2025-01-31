Мария Смелая обвинила суд в затягивании процесса об опеке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Краснодаре отложил заседание по делу об опеке над ребенком Марии Смелой на два с половиной месяца, за это время она намерена добиться встречи с сыном в Грозном.

Как писал "Кавказский узел", силовики отпустили после задержания в Краснодаре выходца из Чечни, мужа Марии Смелой, ребенка при нем не оказалось. Мужчина заподозрен в самоуправстве с применением насилия, сообщили правозащитники. Ранее полиция отказалась принять заявление о похищении ребенка мужем, уроженцем Чечни Ш., но делом заинтересовался Следком, заявила Смелая. В конце июня она пожаловалась, что сотрудники Следкома передают друг другу ее жалобу о похищении мужем их общего сына и не хотят расследовать дело. Прокурор Прикубанского округа Краснодара отменил постановление о возбуждении уголовного дела против мужа Марии Смелой, которая жаловалась на избиение мужем и похищение ребенка. Глава Следкома России в июле 2024 года дал поручение повторно начать расследование.

7 мая 2024 года 33-летняя Мария Смелая была размещена в шелтере для женщин, пострадавших от домашнего насилия, за пределами Краснодарского края. Ранее она обратилась к правозащитникам с просьбой защитить ее от супруга, который, по ее словам, систематически избивал ее, вывозил в лес и угрожал расправой, когда она была беременна их сыном. Насилие, по ее словам, началось вскоре после их поездки к родственникам мужа в Грозный и заключения брака, сообщили правозащитники.

28 января на заседании суда Прикубанского районного суда в Краснодаре Мария Смелая и ее адвокат требовали применить обеспечительные меры - чтобы до решения об опеке ребенок жил вместе с матерью. Ну суд отложил заседание на 10 апреля. Ее муж, уроженец Чечни Ш. и его представитель не появились на заседании, заявила смелая в видеоролике, который опубликован в Telegram-канале "Кавказ без матери".

По ее словам, муж прописал ребенка у своих родных в Грозном, но сам не принимает участия в его воспитании. При этом он пытается подать в суд в Чечне, чтобы разбирательство происходило в Грозном.

Смелая сообщила, что в начале февраля намерена отправиться в Грозный и потребовать показать ей сына, также она сообщила, что планирует обратиться в органы опеки в Грозном. "Я приду с соцслужбами и буду разбираться, где мой находится ребенок. Потому что наши службы бездействуют, суды тоже бездействуют, поэтому придется по-другому действовать", - заявила она

Напомним, 4 июня 2024 года выяснилось, что у мужа Марии Смелой есть еще одна жена. Эта женщина так же, как и Смелая, обратилась с жалобой к правозащитникам о том, что он избивает ее, а также избивает их общих детей.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.