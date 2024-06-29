Мария Смелая пожаловалась на новые угрозы со стороны мужа

29 июня 2024, 06:33

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Жительница Краснодара Мария Смелая пожаловалась, что сотрудники Следкома передают друг другу ее жалобу о похищении мужем их общего сына и не заводят дело. Смелой следует написать заявление о новых угрозах со стороны ее мужа и просить изменить ему меру пресечения на арест, отметил юрист.

Как информировал "Кавказский узел", 6 июня стало известно, что жительнице Краснодара Марии Смелой удалось добиться реакции Следкома на ее жалобу о том, что ее сына похитил ее муж, уроженец Чечни Ш. Ранее Смелая жаловалась, что полиция отказалась принять ее заявление.

7 мая 33-летняя Мария Смелая была размещена в шелтере для женщин, пострадавших от домашнего насилия, за пределами Краснодарского края. Ранее она обратилась к правозащитникам с просьбой защитить ее от супруга, который, по ее словам, систематически избивал ее, вывозил в лес и угрожал расправой, когда она была беременна их сыном. Насилие, по ее словам, началось вскоре после их поездки к родственникам мужа в Грозный и заключения брака, сообщили правозащитники.

Жительница Краснодара Мария Смелая заявила, что ее муж передал сына, которого похитил у нее, некоей женщине.

"Я думала он пару дней подержит [сына] и отдаст. Мужчине же трудно управляться с ребенком. И говорю соседке – возьми вещи, чтобы [сыну] передать. А она мне потом рассказала, что [муж] передал сына с вещами какой-то женщине, и она уехала", – рассказала Смелая корреспонденту "Кавказского узла".

Следствие не располагает сведениями, где находится сын Марии Смелой

Она пояснила, что после этого подала заявление в Следком. Также она отметила, что муж ранее забрал у нее телефон, где были фотографии, переписка и аудиозаписи с его угрозами.

Смелая пожаловалась, что следователи сначала не хотели заводить дело. "Один передал дело второму, а этот второй говорит, после двух недель ожидания: "Я не буду открывать дело – вы же звонили в СМИ. Я хотел помочь, но теперь не могу помочь", – сказала Мария Смелая.

После этого она обратилась к следователю, который заводил дело. "Тот мне рассказал, что его коллега уволился из СК", – отметила Смелая.

Она подчеркнула, что напугалась после того, как ей стало известно, что суд отпустил ее мужа. "Я в шоке! Недавно мы с ним встретились, когда я ехала по городу на машине. Я думала, он развернется и убьет меня, но он проехал мимо", – сказала жительница Краснодара.

Она отметила, что следствие не располагает сведениями о том, где находится ее сын. В квартире, где был арестован ее муж, его не оказалось. "Я написала заявление о розыске ребенка, который находится с какой-то непонятной женщиной, и что [муж] не отвечает на звонки. [Муж] в ответ прислал sms: "С ребенком все хорошо, он со мной". При этом в поликлинику он его не водит, врачам не показывает, хотя в этом возрасте это необходимо. Я боюсь, что, если следователи и полицейские не найдут [сына] сейчас, он увезет его в Чечню и вернуть его оттуда будет почти невозможно", – сказала Смелая.

Самоуправство относится к преступлениям средней тяжести и если нет отягчающих обстоятельств, то дело вполне может закончиться наказанием без реального лишения свободы, – отметил юрист Феликс Вертегель.

Марии Смелой следует написать заявление о новых угрозах со стороны ее мужа и просить изменить ему меру пресечения. Относительно ее утверждений, что муж забрал ее телефон, на котором была переписка и аудиозаписи с угрозами, то решающую роль могут играть свидетели, которые видели и слышали как муж Смелой бил ее или угрожал ей, сказал Вертегель корреспонденту "Кавказского узла".

Муж Марии Смелой может быть привлечен по статье об истязании

Есть вероятность, что муж Марии Смелой будет привлечен к ответственности по статье об истязании из-за ее избиений, сказала корреспонденту "Кавказского узла" соосновательница правозащитного проекта "Кавказ без матери" Лидия Михальченко.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием мужа Марии Смелой. Звонки остались без ответа, а сообщения, направленные ему в мессенджер – без реакции, при этом их статус был, что он их прочел.

Напомним, 4 июня выяснилось, что в мужа Марии Смелой есть еще одна жена. Эта женщина, так же как и Смелая, обратилась с жалобой к правозащитникам о том, что он избивает ее, а также избивает их общих детей.

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