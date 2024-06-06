Мария Смелая сообщила о проблемах с расследованием похищения ребенка

06 июня 2024, 15:11

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Полиция отказалась принять заявление о похищении ребенка мужем, уроженцем Чечни Ш., но делом заинтересовался Следком, заявила жительница Краснодара Мария Смелая. В России нет действующего механизма по возврату украденного одним из родителей ребенка, подчеркнула юрист.

Как писал "Кавказский узел", 9 мая правозащитный проект "Кавказ без матери" сообщил, что жительница Краснодара Мария Смелая, которая жаловалась на насилие со стороны мужа – выходца из Чечни, перестала выходить на связь после того, как супруг с сообщниками похитил ее вместе с ребенком из шелтера. Спустя несколько дней Смелая опровергла сведения о том, что муж ее избивал. Позже она вновь обратилась к правозащитникам, пояснив, что ушла от мужа из-за появления у него новой жены. 31 мая Смелая сообщила об угрозах расправы ее близким. После этого Алина Алексейцева, также приходящаяся женой жителю Чечни Ш., пожаловалась правозащитникам, что он избивает ее и их общих детей.

7 мая 33-летняя Мария Смелая была размещена в шелтере для женщин, пострадавших от домашнего насилия, за пределами Краснодарского края. Ранее она обратилась к правозащитникам с просьбой защитить ее от супруга, который, по ее словам, систематически избивал ее, вывозил в лес и угрожал расправой, когда она была беременна их сыном. Насилие, по ее словам, началось вскоре после их поездки к родственникам мужа в Грозный и заключения брака, сообщили правозащитники.

Мария Смелая сообщила, что когда она пришла в полицию подавать заявление, ей ответили, что отец тоже имеет право на ребенка, и не приняли заявление.

"Я выпустила ролик, где указала, что вот так полиция относиться к матерям, к женщинам. После этого со мной связались из Следственного комитета. Я не буду разглашать информацию в интересах следствия, но я написала всё как есть им в заявлении - о похищении ребёнка, похищении телефона, что разгромил шелтер, избивал меня, угрожал родным. Заявление приняли, и Следком занялся. Ш. сейчас в бегах с моим сыном", - рассказала Смелая.

По ее словам, она предполагала, что Ш. находится у Алексейцевой. "Может быть, эта женщина просто у него в заложниках?" - отметила Смелая. Также, она считает, что Алексейцева боится Ш.

Координатор проекта "Кавказ без матери" Лидия Михальченко, заявившая о жалобе Алексейцевой, сообщила, что в настоящее время связи с ней нет. "Она не контактирует с нами после этого обращения. Да, я хотела проверить информацию об избиении детей. Но пока никто не вышел на связь. Алексейцева сама не обратилась в полицию или ПДН, потому что, говорит, что боится", - пояснила Михальченко корреспонденту "Кавказского узла".

Мария Смелая также сообщила, что с 13 июня у нее будет адвокат по соглашению. "Мы подадим в суд иск об определении места жительства ребёнка и о взимании алиментов", - сказала Смелая, выразив надежду, что у Ш. ребенка "заберут".

В России нет нормального механизма по возврату детей, если ребенка украл второй родитель

Адвокат Марина Агальцова, не связанная с этим делом, заявила, что возможностей прямо сейчас вернуть ребёнка матери немного. "Так как в России нет нормального механизма по возврату детей, если украл второй родитель. Думаю, что все-таки важно установить в судебном порядке, с кем проживает ребенок. Если родитель в нарушение определённого судом порядка украл ребенка, тут есть два механизма. Первый - оформить запрет на выезд за рубеж, но при этом есть еще Белоруссия, где, похоже, не работает этот механизм. Второй - пытаться привлечь к ответственности по административной статье 5.35 "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (предусматривает штраф до пяти тысяч рублей или административный арест до пяти суток)", - рассказала она.

Что касается избиения детей, то, по словам Агальцовой, не обязательно личное обращение матери в правоохранительные органы. "По закону поводом к возбуждению административного дела могут быть как непосредственное обнаружение должностными лицами правонарушения, так и материалы, поступившие, в частности, от общественных организаций", - указала она.

Даже если суд принимает решение оставить ребенка с матерью, отцы из регионов Северного Кавказа нередко выкрадывают детей и увозят на родину, откуда потом вернуть их достаточно сложно, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитницы, комментируя историю жительницы Краснодара Марии Смелой. Особенно, по их словам, сложная ситуация в Дагестане, Ингушетии и Чечне.

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