Трое детей Нины Церетиловой вернулись в Дагестан

08 мая 2024, 15:36

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Суд в Калининграде оставил в силе отказ ограничить Нину Церетилову в родительских правах, но после этого решения она сама предложила вернуть детей к родственникам мужа в Дагестан, сообщил дедушка детей. Их отец рассказал, что пока остается за рубежом.

Как сообщал "Кавказский узел", в марте 2021 года суд удовлетворил требование жительницы Дагестана об опеке над детьми, а 16 июля ограничил в родительских правах отца детей, с которым мать разведена. В октябре этого же года дети были переданы матери. В декабре 2022 года ее дети угрожали спрыгнуть с четвертого этажа, заявив, что подвергались унижениям и побоям. После отказа жить с матерью детей поместили в реабилитационный центр, а родственники их отца потребовали опеки над ними. В июне 2023 года родственники заявили, что суд в Калининграде неоправданно долго рассматривает иск об ограничении родительских прав Нины, что мешает детям уехать в республику к семье отца. Дети во время процесса жили в приюте. В декабре 2023 года Центральный райсуд Калининграда отказался удовлетворить иск прокуратуры об ограничении Нины Церетиловой в родительских правах. По словам родственников, Церетилова отвергла соглашение, которое позволило бы ей сохранить родительские права, а детям - жить с бабушкой и дедушкой в Дагестане.

История 33-летней Нины Церетиловой получила огласку в ноябре 2020 года, когда вышел документальный фильм "Снявшие хиджаб" (второе название фильма – "Верь. Молись. Терпи. Мусульманки"), посвященный мусульманкам из Дагестана. В нем женщина рассказала, что судья постановил оставить детей с отцом, посчитав "аморальным" ее поведение и внешний вид, в частности, пирсинг и татуировки. В браке Нина подвергалась побоям.

11 апреля Калининградский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции, отказавшись ограничить Нину в родительских правах. "После этого ее дочь поставила ультиматум, что если ее слушать не будут, то она будет сбегать из приюта и всячески портить всем жизнь. Прошла неделя после суда, и Нина сама предложила перемирие и сказала, что отпускает детей в Дагестан. Нина отдала детям все их вещи и попросила прощения и у детей и у бабушки с дедушкой", - рассказала друг семьи.

По её словам, в Дагестане детей тепло и с радостью приняли все родственники, а Нина переехала из Калининграда в другой город. Она продолжает оставаться их единственным законным представителем.

Дедушка детей Ахмед Церетилов подтвердил, что все трое детей сейчас у них в Буйнакске. "Вернулись все в прошлую среду. Один Аллах знает, что случилось, но Нина предложила мировую - забрать детей в Дагестан. А я не против, купили билеты и поехали. Кроме согласия со стороны матери, чтобы довезти до Дагестана детей, других документов не оформляли, есть только устная договорённость", - рассказал Ахмед Церетилов.

По его словам, двоих младших определили учиться в школу. "Я им предложил остаться до окончания учебного года в Калининграде, но они не захотели. А старший взял академический отпуск в своём колледже и с осени продолжит учёбу в профильном учебном заведении в Дагестане", - пояснил Ахмед Церетилов.

Отец детей, Магомед Церетилов, по-прежнему находится в Турции. Он выразил удовлетворение, что "четырехлетняя война закончилась" и дети смогут спокойно жить, где хотели. "В данный момент я ещё в розыске, но это уже не проблема. В скором времени мои вопросы решат, и я вернусь", - заявил он, не уточнив пути решения вопроса.

Получить комментарий Нины Церетиловой корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

Напомним, Магомеда Церетилова объявили в федеральный розыск по статье 167 УК России (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества), поскольку он разбил мобильный телефон Нины. Кроме того, в местном розыске Церетилов находится в связи с обвинением в злостном уклонении от уплаты алиментов.

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