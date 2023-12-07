Суд отказался ограничить родительские права Нины Церетиловой вопреки протестам детей

07 декабря 2023, 02:03

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Родственники уроженки Дагестана Нины Церетиловой, чьи дети год живут в приюте после отказа жить с матерью, возмущены решением суда, отказавшегося ограничить ее в родительских правах. Сама Церетилова, по словам родственников, отвергла соглашение, которое позволило бы ей сохранить родительские права, а детям - жить с бабушкой и дедушкой в Дагестане.

Как сообщал "Кавказский узел", в марте 2021 года суд удовлетворил требование жительницы Дагестана об опеке над детьми, а 16 июля ограничил в родительских правах отца детей, с которым мать разведена. В октябре этого же года дети были переданы матери. В декабре 2022 года ее дети угрожали спрыгнуть с четвертого этажа, заявив, что подвергались унижениям и побоям. После отказа жить с матерью детей поместили в реабилитационный центр, а родственники их отца потребовали опеки над ними. В июне 2023 года родственники заявили, что суд в Калининграде неоправданно долго рассматривает иск об ограничении родительских прав Нины, что мешает детям уехать в республику к семье отца. Дети во время процесса жили в приюте.

История 33-летней Нины Церетиловой получила огласку в ноябре 2020 года, когда телеканал "Дождь"* показал документальный фильм "Снявшие хиджаб" (второе название фильма – "Верь. Молись. Терпи. Мусульманки"), посвященный мусульманкам из Дагестана. В нем женщина рассказала, что судья постановил оставить детей с отцом, посчитав "аморальным" ее поведение и внешний вид, в частности, пирсинг и татуировки. В браке Нина подвергалась побоям.

Центральный райсуд Калининграда отказался удовлетворить иск прокуратуры об ограничении Нины Церетиловой в родительских правах, поданный около года назад, когда дети заявили о нежелании оставаться с матерью. О решении корреспонденту "Кавказского узла" сообщил представитель суда, отказавшись уточнить детали и мотивацию решения. Представители прокуратуры также отказались комментировать итог процесса, не уточнив, будет ли прокуратура обжаловать решение суда.

Бабушка детей по отцу Патимат Церетилова считает решение суда несправедливым. «Дети из приюта уходить не собираются. Они с самого начала суда об этом заявляли и писали везде, что если им не разрешат уехать в Дагестан, то к матери они не вернутся. Если иск не удовлетворили, как же дальше, детей силой будут Нине возвращать? Они (судьи) разве забыли, что было в прошлом году? Сказали, что нет причин, но дети находятся в приюте и не ходят оттуда уходить. А Нине дети не нужны - мы видим, что она публикует в соцсетях», - сказала Патимат корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Патимат, дети на последние заседания суда не приходили. Бабушке и дедушке разрешают видеться и общаться с детьми в приюте. «Нина для вида появляется там, отмечается, но они отказываются общаться с ней. В приюте Нина в лицо сыну своему при свидетелях сказала, что будет только по её (правилам): или они вернутся к ней, или, как она выразилась, «до 18 лет будете гнить в приюте», - сказала она.

Отца детей Магомеда Церетилова объявили в федеральный розыск по статье 167 УК России (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества), поскольку он разбил мобильный телефон Нины. Кроме того, в местном розыске Церетилов находится в связи с обвинением в злостном уклонении от уплаты алиментов. Магомед живет за пределами России вместе с другой семьей, связаться с ним "Кавказскому узлу" не удалось.

Его отец Ахмед Церетилов, дедушка детей, также возмущен решением суда. «Детей поместили в приют, они целый год говорят, что хотят в Дагестан к бабушке и дедушке, но их не слушают. Если Нина хочет так жить, (как она живет) - будет жить, но детям этого не хочется. А еще Нину наказали по административной статье за то, что избила дочь, но на это суд не обратил внимание», - сказал Ахмед корреспонденту "Кавказского узла".

В распоряжении "Кавказского узла" есть копия постановления по административному делу Церетиловой, вынесенного судом в Махачкале в феврале 2020 года. Из документа следует, что женщина избила ремнем свою 11-летнюю дочь, когда она "возвратилась в позднее время суток после прогулки с отцом" и "отказалась подняться домой к матери". Церетилова, согласно постановлению, вину признала и просила ее "строго не наказывать". Суд признал женщину виновной.

По словам Ахмеда Церетилова, Нине предлагали проект медиативного соглашения, согласно которому она, оставаясь законным представителем детей, выдала бы доверенность бабушке и дедушке, чтобы дети могли проживать с ними. При этом за Церетиловой сохранились бы родительские права в полном объеме, но она отказалась заключать такое соглашение.

Сама Нина Церетилова отказалась от комментариев по существу. «Нынче я со своей стороны оберегаю свою семью от любой огласки, которая нашей семье не помогает, а вредит», - заявила она корреспонденту "Кавказского узла". В своем Instagram* она опубликовала stories, посвященные процессу, отметив, что заседание 6 декабря длилось более пяти часов и решение вынесено "положительное". Там же Нина отметила, что комментариев прессе давать больше не будет.

Адвокат Тимофей Широков, не связанный с делом, предположил, что после такого решения суда детей могут вернуть матери даже принудительно. «Я не знаю прецедентов, чтобы из детдома детей силой забирали в семью матери, но формально они на это имеют право», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам юриста, у Магомеда Церетилова есть шанс избежать преследования за злостное уклонение от уплаты алиментов. «Человек освобождается от уголовной ответственности по этой статье, если в полном объеме погашена задолженность по выплате алиментов. Если он хочет деньги вернуть на счет самих детей или в уплату долга записать недвижимость, то имеет на это право. Но решать в итоге будут госорганы», - пояснил адвокат.

Избежать преследование по статье о порче имущества Магомеду будет сложнее, считает Широков, поскольку такие дела рассматриваются в порядке публичного обвинения. «Если будет компенсирована стоимость испорченного имущества, то возможно и примирение сторон, но при этом обязательства прекратить уголовное дело нет. Это остается на усмотрение следствия и суда», - добавил он.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.