Затягивание дела об ограничении родительских прав уроженки Дагестана возмутило родственников

18 июня 2023, 13:18

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Суд в Калининграде неоправданно долго рассматривает иск об ограничении родительских прав уроженки Дагестана, и это мешает детям уехать в республику к семье отца, указали родственники женщины.

На 19 июня назначено очередное заседание Центрального райсуда Калининграда по иску прокуратуры области об ограничении в родительских правах уроженки Дагестана Нины, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" бабушка детей Нины по отцовской линии Патимат, которая участвует в суде как свидетель.

По ее словам, суд закрытый, и детали процесса запрещены по закону к оглашению. Месяцем раньше старший сын Нины Мухтар как участник процесса подал ходатайство об ускорении принятия судебного решения, так как процесс "неразумно затягивается".

"Дети живут в приюте. Приют хороший, жалоб нет. Мы с мужем сняли квартиру в Калининграде и навещаем детей два раза в неделю. Им дают возможность встречаться с тем, кем хотят они. Но так долго продолжаться не может. Дело, которое за месяц можно было бы решить, растянули уже на полгода. Но дети хотят уехать в Дагестан, чтобы жить с родными для них людьми", - рассказала бабушка Мухтара.

По словам женщины, её сын Магомед, отец детей, находится в Турции и вернуться в России пока не может из-за угрозы уголовного преследования за уклонение от уплаты алиментов. При этом он уже ограничен в родительских правах, поэтому, если суд удовлетворит иск прокуратуры об ограничении Нины в родительских правах, то бабушка и дедушка по отцу смогут оформить опекунство и обеспечить детям место проживания, отметила Патимат.

По ее мнению, Нина затягивает процесс, добиваясь экспертиз о том, что на детей давят. "Они более полугода в приюте и плотно общаются только с педагогами и сверстниками. И от своего желания уехать в Дагестан не отказались", - сказала Патимат.

Мать детей Нина отказалась от комментариев. "Дабы не привлекать внимание к семье и не травмировать детей - не готова комментировать", - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Предмет иска прокуратуры к Нине - ограничение ее в родительских правах и взыскание с нее алиментных платежей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" друг семьи Нины на условиях анонимности. "Мотивировочная часть на суде не звучала открыто", - сказал он.

По его словам, прокуратура, органы опеки и попечительства и сотрудники приюта выступают от имени детей. "Юриста или адвоката у детей нет, потому что нотариусы в Калининграде отказались оформить от имени Мухтара доверенность юристу. На суде их интересы защищает только прокурор. Но и дети сами выступают в суде. Все трое детей хотят жить либо с бабушкой и дедушкой в Дагестане, либо в приюте, но не с "жестокой и развратной" матерью - это с их слов", - сказал он, пояснив, что Мухтару сейчас 16 лет, а двум другим детям Нины - 14 и 10 лет.

Право выбирать место проживания ребёнок имеет с 10 лет, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Тимофей Широков, который не имеет отношения к этому делу.

"Суд должен учесть это мнение [ребенка]. В случае, если оба родителя ограничены в родительских правах или лишены их, мнение детей важно при назначении кого-то из родственников опекунами. В том числе дети могут выразить желание жить с бабушкой и дедушкой. Как только родители ограничены в правах, суд должен решить вопрос возложения опеки. Это делается одним процессом", - рассказал адвокат.

Ограничение в правах означает, что родитель не может выступать опекуном ребенка, представлять его интересы, к примеру, в учебных заведениях и поликлинках, не получает пособия и другие выплаты на детей, а наоборот, сам платит определенную сумму на их содержание, пояснил Тимофей Широков.

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