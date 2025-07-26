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19:53, 26 июля 2025

Мария Смелая подверглась уголовному преследованию

Мария Смелая. Стоп-кадр видео "Ромб" от 05.07.24, https://www.youtube.com/watch?v=OVAGM4_H0cU

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алина Алексейцева, вторая жена бывшего мужа жительницы Краснодара Марии Смелой, которая добивается возврата увезенного в Чечню ребенка, написала на нее заявление о краже часов. Следствие начало расследование уголовного дела.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля Прикубанский районный суд Краснодара принял обеспечительные меры по иску Марии Смелой и постановил незамедлительно вернуть ей ребенка, который предположительно находится в Чечне. Ранее Смелая приезжала по адресу в Чечню, где зарегистрирован ее сын, но дом оказался пустым. Сын Смелой, которого суд постановил вернуть матери, находится, по ее данным, не с отцом, а с посторонней женщиной. Мария сообщила об угрозах от незнакомых людей от имени бывшего мужа.

В мае 2024 года 33-летняя Мария Смелая была размещена в шелтере для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Она обратилась к правозащитникам с просьбой защитить ее от супруга. Насилие, по ее словам, началось вскоре после их поездки к родственникам мужа в Грозный и заключения брака. История Марии стала одной из многих на Северном Кавказе, когда матери годами добиваются возможности хотя бы видеть своих детей, говорится в справке "Кавказского узла" "Мария Смелая - одна из матерей, которых на Кавказе разлучили с детьми". 

Мария Смелая стала фигуранткой уголовного дела, сообщил сегодня проект "Кавказ без матери". Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале проекта, заявление о краже часов стоимость 30 тысяч рублей, на нее написала Алина Алексейцева, вторая жена ее бывшего мужа.

В видео приведено постановление о возбуждении уголовного дела. В нем указано, что заявление Алексейцевой поступило 12 мая.

Старший следователь отдела полиции прикубанского округа полиции по Краснодару Письменная на основании материалов доследственной проверки 6 июня приняла  решение о возбуждении уголовного дела в отношении Марии Смелой по  статье о краже (часть 2 статьи 158 УК РФ, предусматривает до 5 лет лишения свободы).

Видео "Кавказский узел" не публикует из-за содержащейся в нем ненормативной лексики.

Напомним, Алина Алексейцева ранее также пожаловалась правозащитникам, что уроженец Чечни Ш. избивает ее и их общих детей.

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Автор: "Кавказский узел"

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