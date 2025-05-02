Мария Смелая сообщила о новых угрозах от бывшего супруга

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Жительница Кубани Мария Смелая заявила, что незнакомые люди продолжают угрожать ей от имени бывшего мужа, уроженца Чечни. Сын Смелой, которого суд постановил вернуть матери, находится, по ее данным, не с отцом, а с посторонней женщиной.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля Прикубанский районный суд Краснодара принял обеспечительные меры по иску Марии Смелой и постановил незамедлительно вернуть ей ребенка, который предположительно находится в Чечне. Ранее Смелая приезжала по адресу в Чечню, где зарегистрирован ее сын, но дом оказался пустым. После решения суда бывший муж предпринимал попытки к примирению, рассказала Мария "Кавказскому узлу".

В мае 2024 года 33-летняя Мария Смелая была размещена в шелтере для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Она обратилась к правозащитникам с просьбой защитить ее от супруга. Насилие, по ее словам, началось вскоре после их поездки к родственникам мужа в Грозный и заключения брака. История Марии стала одной из многих на Северном Кавказе, когда матери годами добиваются возможности хотя бы видеть своих детей, говорится в справке "Кавказского узла" "Мария Смелая - одна из матерей, которых на Кавказе разлучили с детьми".

О том, что Марии Смелой вновь поступают угрозы, сообщил проект “Кавказ без матери”, опубликовав видеообращение самой Марии. Угрозы, по ее словам, присылают люди, “подосланные” ее бывшим мужем.

“После решения суда Мария пока не увидела своего ребенка, он живет у незнакомой для Марии женщины”, - говорится в публикации Telegram-канала правозащитников.

На видео Мария Смелая рассказывает, что бывший супруг не живет с ее сыном и не занимается его воспитанием. “Он мне сказал: “Ты не переживай, ребенок в хороших руках, я к нему раз в месяц езжу в гости”. То есть (он) отдал чужой женщине моего ребенка. Он и сам его не воспитывает, и от меня оторвал его”, - сообщила она. Ранее Смелая сообщила "Кавказскому узлу", что следователь обещал "привезти" ей сына, когда она получит на руки решение суда.

По словам Смелой, бывший супруг пытается воздействовать на нее через представителей цыганской общины, которые ежедневно связываются с ней, звонят и пишут сообщения в мессенджерах.

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