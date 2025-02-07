Марии Смелая против практики разлучения детей с матерями на Кавказе

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На Северном Кавказе матери часто оказываются разлучены с детьми после развода с мужем. Даже решение судов и визиты судебных приставов не дает гарантий, что мать сможет видеться со своим ребенком. Один из последних случаев - дело Марии Смелой.

Сын Марии Смелой

7 мая 2024 года 33-летняя уроженка Краснодара Мария Смелая была размещена в шелтере для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Ранее она обращалась к правозащитникам с просьбой защитить ее от супруга, жителя Чечни Ш., который, по ее словам, систематически избивал ее, вывозил в лес и угрожал расправой, когда она была беременна их сыном. По ее словам, насилие началось вскоре после их поездки к родственникам мужа в Грозный и заключения брака.

9 мая 2024 года правозащитный проект "Кавказ без матери" сообщил, что Мария Смелая перестала выходить на связь после того, как супруг с сообщниками похитил ее вместе с полуторагодовалым ребенком из шелтера. Спустя несколько дней Смелая в видеообращении опровергла избиения мужем. Но 30 мая стало известно, что она вновь обратилась к правозащитникам, заявив, что муж насильно забрал у нее сына и пояснила, что решила уйти от него из-за появления новой жены. 31 мая 2024 года Смелая сообщила об угрозах расправы ее близким. Вторая жена, Алина Алексейцева также пожаловалась правозащитникам, что уроженец Чечни Ш. избивает ее и их общих детей.

Мария Смелая сообщила, что полиции у нее не приняли заявление о похищении, ответив, что отец тоже имеет право на ребенка. При этом женщина сообщила также, что брак не был зарегистрирован в ЗАГС, а был заключен по исламским канонам (никях), а ребенок “записан на отца”и прописан у мужа. Делом заинтересовался Следком, но в конце июня 2024 года она пожаловалась, что сотрудники Следкома передают друг другу ее жалобу о похищении сына и не хотят расследовать дело. Прокурор Прикубанского округа Краснодара отменил постановление о возбуждении уголовного дела против мужа Марии Смелой, но в июле 2024 года глава Следкома Бастрыкин потребовал повторно возбудить дело против мужа Марии Смелой.

На заседании суда 28 января 2025 года она и адвокат ходатайствовали о принятии обеспечительных мер, чтобы ребенка передали матери. Суд постановил предоставить сведения с места регистрации ребёнка в Чечне, для этого она намерена поехать в Чечню, где намерена встретиться с омбусменом Мансуром Солтаевым .

Дело Нины Церетиловой

Магомед Церетилов пытался добиться заступничества властей Чечни в конфликте с бывшей супругой по поводу своих детей, но в итоге после разговора с чеченскими правоохранителями и приставами в октябре 2021 года передал детей жительнице Дагестана Нине Церетиловой. После отказа жить с матерью детей поместили в реабилитационный центр, а родственники их отца потребовали опеки над ними. В мае 2024 года суд оставил в силе отказ ограничить Нину Церетилову в родительских правах, но после этого решения она сама предложила вернуть детей к родственникам мужа в Дагестан.

Дело Жанетты Тухаевой

Бывший муж Жанетты Тухаевой проиграл суд в Москве об опеке над двумя сыновьями, подал апелляцию в Чечне. Но между судами похитил одного ребенка. Ранее мужчина, по словам Тухаевой, силой забрал мальчика, однако полицейские не нашли оснований для возбуждения уголовного дела. По словам Тухаевой, проблему не могли решить и судебные приставы. Сам Ибаев периодически пытался опротестовать решения судов, вынесенные в пользу бывшей жены. Он требовал ограничить её в родительских правах на обоих сыновей, причём младшего мальчика он не видел практически с рождения, кроме того, мужчина рассчитывал, что бывшую супругу обяжут выплачивать ему алименты. Вернуть своего старшего сына, которого силой отобрал отец, Жанетта Тухаева не смогла .

Дело Розы Садакиевой

В 2022 году суд в Магасе отказал Розе Садакиевой в определении с ней места жительства двоих детей, которые живут с отцом Ахмедом Торшхоевым и его семьей. Спор об опеке над детьми возник когда супруги разъехались. Дети по традиции остались с отцом, хотя Садакиева планировала воспитывать их самостоятельно и сняла себе и им квартиру. Несмотря на постановление службы опеки, что детям лучше жить с мамой, поскольку у нее есть квартира, доход, с детьми очень теплые отношения, Магасский районный суд отказал Розе и оставил детей с семьей ее бывшего мужа .

Дело Зелихи Магомадовой

Муж жительницы Чечни Зелихи Магомадовой, работавший полицейским, погиб при исполнении служебных обязанностей в 2006 году. У Зелихи шестеро детей. Родственники ее погибшего мужа силой отняли всех шестерых и вынудили вдову переоформить на них пенсию по потере кормильца. Суд определил место жительства детей с ней. Однако государство в лице судебных приставов также не смогло исполнить данное решение суда, и родственники погибшего мужа не позволили матери общаться с детьми. Более того, брат мужа подал апелляцию и добился лишения Магомадовой материнских прав.

Дело Фатимы Юсуповой

Фатима Юсупова после развода с мужем, который уехал в Москву, в 2007 году продолжила жить с сыном в Грозном. В 2011 году родственник бывшего супруга забрал ребенка, чтобы тот смог увидеться с приехавшим из столицы отцом. Фатима не смогла добиться не только возвращения сына, но и разрешения встречаться с ним. Суд Грозного постановил «изъять» ребенка у отца, однако выполнить это решение мужчина отказался. Было возбуждено исполнительное производство, но приставы так и не смогли вернуть ребенка матери. С того дня, как у Фатимы забрали сына, ей удалось увидеть его лишь один раз – уже 14-летним в августе 2021 года .

Позиции правозащиты

В январе 2022 года в Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) поступило коллективное обращение жительниц Чечни Лейлы Муружевой и Аси Губашевой, и жительниц Ингушетии – Фатимы Юсуповой и Зелихи Магомадовой, которые ранее смогли в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) добиться права на опеку над детьми после развода с мужьями, но де-факто ее не получили. Заявительницы также попросили КМСЕ обратить внимание на системные проблемы. Среди них – отсутствие санкций за так называемое семейное похищение, отсутствие практики привлечения к ответственности родственников, совершивших похищение членов семьи, и отсутствие полномочий у судебных приставов на принятие оперативных мер по установлению местонахождения детей .

В 2021 году Европейский суд по правам человека признал системной дискриминацию женщин в вопросах опеки над детьми в северокавказских регионах .

Причины - в традициях

Хотя по закону только суд решает, с кем жить ребенку, на Кавказе ориентируются на традицию, согласно которой дети должны воспитываться в семье отца, и постановления судов о том, что ребенок остается с матерью, не исполняется годами .

Отцы из регионов Северного Кавказа нередко выкрадывают детей и увозят на родину, откуда потом вернуть их достаточно сложно, даже если суд принимает решение оставить ребенка с матерью, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитницы. Особенно, по их словам, сложная ситуация в Дагестане, Ингушетии и Чечне.

В январе 2023 года муфтий Чечни Салах Межиев призвал не запрещать разведенным матерям общение с детьми. Он заявил, что религия обязывает мусульман не препятствовать встречам детей с матерью

Согласно исследованию, проведенного проектом «Кавказ без матери», первопричиной отъема детей у матерей являются традиции, к которым в последние годы прибавилась материальная составляющая – пособия и материнские капиталы. Другой причиной является рычаг давления на женщину и продолжение насилия со стороны мужа. Дети становятся инструментом для продолжения издевательств.

По словам основательницы проекта Лидии Михальченко, согласно обычаям, дети принадлежат роду отца. Иногда родители женщиным говорят, что она может вернуться в родительский дом, но без своих детей .

Еще одной причиной отъема детей может служит намерение женщины вступить во второй брак. Считается, что чужой мужчина не должен воспитывать детей при живом отце .

Примечания