Марии Смелой не удалось найти ребенка в Чечне

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Жительница Краснодара Мария Смелая, которая добивается в суде права на опеку над ребенком, приехала по адресу в Чечне, где зарегистрирован ее сын, но дом оказался пустым.

Как писал "Кавказский узел", суд в Краснодаре отложил заседание по делу об опеке над ребенком Марии Смелой на два с половиной месяца, за это время она намерена добиться встречи с сыном в Грозном. Во время поездки в Чечню Смелая хочет получить подтверждение, что ее сын не проживает по адресу, где его зарегистрировал бывший муж. Сведения с места регистрации ребёнка необходимо предоставить для решения суда по опеке.

7 мая 2024 года 33-летняя Мария Смелая была размещена в шелтере для женщин, пострадавших от домашнего насилия, за пределами Краснодарского края. Ранее она обратилась к правозащитникам с просьбой защитить ее от супруга, который, по ее словам, систематически избивал ее, вывозил в лес и угрожал расправой, когда она была беременна их сыном. Насилие, по ее словам, началось вскоре после их поездки к родственникам мужа в Грозный и заключения брака, сообщили правозащитники.

Мария Смелая приехала в Чечню, где муж, уроженец Чечни Ш., зарегистрировал ее сына, но не нашла ребенка, сообщил проект "Кавказ без матери".

Адрес, который Ш. предоставил в качестве места жительства ребенка, оказался адресом дома его брата. Мария с представителями руководства Чеченской республики отправилась по этому адресу, где якобы находится ее ребенок. Но дом оказался необитаем, там не оказалось хозяев, сообщил в своем Telegram-канале проект "Кавказ без матери".

На видео, приложенном к публикации от 17 февраля, Смелая показала дом, в котором должен был находиться ее сын. По ее данным, бывший муж предупредил родных, чтобы они уехали.

Ранее силовики отпустили после задержания в Краснодаре выходца из Чечни, мужа Марии Смелой, ребенка при нем не оказалось. Мужчина заподозрен в самоуправстве с применением насилия, сообщили правозащитники. При этом полиция отказалась принять заявление о похищении ребенка мужем, уроженцем Чечни Ш., но делом заинтересовался Следком, заявила Смелая. В конце июня она пожаловалась, что сотрудники Следкома передают друг другу ее жалобу о похищении мужем их общего сына и не хотят расследовать дело. Прокурор Прикубанского округа Краснодара отменил постановление о возбуждении уголовного дела против мужа Марии Смелой, которая жаловалась на избиение мужем и похищение ребенка. Глава Следкома России в июле 2024 года дал поручение повторно начать расследование.

4 июня 2024 года выяснилось, что у мужа Марии Смелой есть еще одна жена. Эта женщина так же, как и Смелая, обратилась с жалобой к правозащитникам о том, что он избивает ее, а также избивает их общих детей.

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