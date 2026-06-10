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Кавказский узел

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02:30, 10 июня 2026

Подопечные дома престарелых в Ростовской области эвакуированы после атаки БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Миллеровском районе после атаки БПЛА загорелась емкость с топливом, эвакуированы жители частных домов и подопечные дома престарелых.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 2 июня были сбиты беспилотники в Таганроге и четырех районах Ростовской области.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил сегодня в своем телеграм-канале, что в Миллеровском районе обломки сбитого беспилотника упали на территории гражданского объекта, из-за чего произошло возгорание емкости с топливом.

По его словам, информация о пострадавших пока не поступала.

Спустя полчаса Слюсарь сообщил, что воздушной атаке подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы. В Миллеровском районе эвакуированы жители частных домов и подопечные дома престарелых.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

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Автор: "Кавказский узел"

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