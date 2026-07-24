×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:10, 24 июля 2026

Уроженец Дербента осужден по делу о террористической ячейке в калмыцкой колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Рамазана Курбанова к длительному сроку заключения, признав его участником террористического сообщества, действовавшего в калмыцкой колонии. 

Курбанову вменялось участие в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК России). Эта статья предусматривает от десяти до пятнадцати лет лишения свободы). 

Согласно версии обвинения, Рамазан Курбанов отбывал наказание в исправительной колонии в Калмыкии в 2013 году, когда в учреждении было создано террористическое сообщество. Курбанов добровольно вступил в это сообщество и стал его активным участником. 

“Подчинялся существовавшим в нем общим принципам и установленным нормам поведения, обучался арабскому языку, проходил идеологическую подготовку, посещал лекции, проводимые участниками сообщества”, - сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда. 

Сам Курбанов также читал осужденным религиозные лекции молельной комнате и жилых секциях. Целью этих лекций следствие назвало призывы к террористической деятельности.

Суд приговорил Рамазана Курбанова к 11 годам и шести месяцам колонии строгого режима. Наказание назначено по совокупности с предыдущим приговором, вынесенным в Дербенте. Признал ли Курбанов свою вину, в сообщении суда не уточняется. 

Рамазан Курбанов родился в Дербенте в июне 1971 года, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Его данные были добавлены в список 3 июля 2025 года.

"Кавказский узел" также писал, что в конце июня Южный окружной военный суд приговорил к длительным срокам заключения четырех других заключенных колонии в Калмыкии. Керимулла Гюльмагомедов, Заурбек Сулейманов, Сергей Киселев и Юсуп Темирбеков также были признаны участниками созданного в 2013 году террористического сообщества. 

В конце 2025 года руководители калмыцкой колонии получили длительные сроки по делу о террористической ячейке. Павел Батаев и его заместитель Артур Цамаев, обвиненные в организации террористического сообщества на территории исправительного учреждения, получили 22 и 24 года заключения.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Объявление об отсутствии бензина на одной из АЗС Туапсе. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" местным жителем.
22:38, 30 июня 2026
Рост цен на топливо и очереди на заправках сохраняются на юге России
04:11, 10 мая 2026
Минтранс отчитался о возобновлении части международных рейсов через юг России
Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:01, 5 марта 2026
Потери юга России на Украине превысили 8800 человек
Арестованный подросток. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT
01:29, 1 января 2026
За неделю с 22 по 28 декабря в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах России жертв не зафиксировано
Российский военный. Стоп-кадр видео Минобороны России от 07.12.25, https://t.me/mod_russia/59199.
06:42, 12 декабря 2025
Официальные потери юга России на Украине превысили 8200 человек
Персоналии
Каси Кек. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=oKmW6Dq9MY8
15:10, 17 июля 2026
Кик Касе Хамзетович
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
13:51, 17 июля 2026
Апти Алаудинов
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
11:00, 17 июля 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Последние записи в блогах
Фото
13:16, 24 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Река имени Хизира. Или что-то другое?
Фото
16:45, 2 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Конфликт интересов, или как не порадеть родному человечку
Фото
17:53, 27 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
16
Ислам Ханипаев, «Красный царь». Рассказ-предупреждение
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Адам Аушев. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=g3r42cwj_eQ
24 июля 2026, 19:13
Минюст объявил иноагентом блогера из Ингушетии

Заправка. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
24 июля 2026, 16:37
В Северной Осетии ограничили продажу топлива для жителей других регионов

Гагик Царукян. Фото: https://armeniatoday.am/law-ru/1105193/
24 июля 2026, 12:37
Сторонники Царукяна потребовали его освобождения

Заправка машины. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
24 июля 2026, 10:37
В Волгоградской области увеличены лимиты на продажу бензина

Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Показать больше