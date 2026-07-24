Уроженец Дербента осужден по делу о террористической ячейке в калмыцкой колонии

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Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Рамазана Курбанова к длительному сроку заключения, признав его участником террористического сообщества, действовавшего в калмыцкой колонии.

Курбанову вменялось участие в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК России). Эта статья предусматривает от десяти до пятнадцати лет лишения свободы).

Согласно версии обвинения, Рамазан Курбанов отбывал наказание в исправительной колонии в Калмыкии в 2013 году, когда в учреждении было создано террористическое сообщество. Курбанов добровольно вступил в это сообщество и стал его активным участником.

“Подчинялся существовавшим в нем общим принципам и установленным нормам поведения, обучался арабскому языку, проходил идеологическую подготовку, посещал лекции, проводимые участниками сообщества”, - сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда.

Сам Курбанов также читал осужденным религиозные лекции молельной комнате и жилых секциях. Целью этих лекций следствие назвало призывы к террористической деятельности.

Суд приговорил Рамазана Курбанова к 11 годам и шести месяцам колонии строгого режима. Наказание назначено по совокупности с предыдущим приговором, вынесенным в Дербенте. Признал ли Курбанов свою вину, в сообщении суда не уточняется.

Рамазан Курбанов родился в Дербенте в июне 1971 года, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Его данные были добавлены в список 3 июля 2025 года.

"Кавказский узел" также писал, что в конце июня Южный окружной военный суд приговорил к длительным срокам заключения четырех других заключенных колонии в Калмыкии. Керимулла Гюльмагомедов, Заурбек Сулейманов, Сергей Киселев и Юсуп Темирбеков также были признаны участниками созданного в 2013 году террористического сообщества.

В конце 2025 года руководители калмыцкой колонии получили длительные сроки по делу о террористической ячейке. Павел Батаев и его заместитель Артур Цамаев, обвиненные в организации террористического сообщества на территории исправительного учреждения, получили 22 и 24 года заключения.