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11:37, 9 июня 2026

Боец из Ростовской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Виктор Яковлев из Гуково убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 898 бойцов из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 29 мая официально были признаны убитыми в зоне СВО не менее 897 бойцов из Ростовской области.

Ефрейтор Виктор Яковлев убит в зоне проведения специальной военной операции, сообщила 8 июня на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация города Гуково Ростовской области.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне СВО не менее 898 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В апреле власти Чертковского района также сообщали, что в зоне СВО убит Егор Коваленко.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.

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Автор: "Кавказский узел"

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