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Кавказский узел

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15:00, 26 июля 2026

89 поездов задерживаются из-за непогоды в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за непогоды в Ростовской области задерживается 89 пассажирских поездов, отправление еще ряда пассажирских составов из городов Кубани и Ставрополья перенесено.

Как писал "Кавказский узел", в 15 городах и районах Ростовской области после ливней и шквалистого ветра возникли проблемы с электроснабжением, а в ряде районов – также с подачей воды. Местные жители пожаловались, что во время урагана оказались недоступны полиция, служба спасения, газовая и коммунальная службы, а по некоторым вызовам специалисты не приезжали в течение нескольких часов. Во время урагана в Ростове-на-Дону один человек погиб и еще 13 получили ранения.

В связи с аварийным отключением тяговых подстанций и автоматических устройств регулирования движения поездов, которое произошло 25 июля из-за непогоды в Ростовской области, задерживается 89 пассажирских поездов, сообщила пресс-служба РЖД.
 
"Максимальное время задержки составляет до 8 часов. Железнодорожники прикладывают все необходимые усилия для сокращения времени опоздания. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие. 
Пассажиры поездов, задержанных более чем на 4 часа, обеспечиваются питанием", - заверила компания.

Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги проинформировала, что меняется время отправления с начальных станций следующих поездов. В частности, поездов из Анапы, Адлера, Ейска, Новороссийска, Кисловодска, Сириуса. По некоторым поездам задержка составляет 3–4 часа, следует из сообщения в Telegram-канале СКЖД.

Напомним, в августе 2025 года в результате падения беспилотника в районе железнодорожной станции Сергеевка в Ростовской области была нарушена работа контактной сети, движение поездов временно останавливалось. 38 поездов были задержаны.

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Автор: "Кавказский узел"

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