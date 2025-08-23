Движение 38 поездов задерживается из-за падения дрона на станции в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате падения беспилотника в районе железнодорожной станции Сергеевка в Ростовской области сегодня ночью была нарушена работа контактной сети, движение поездов временно останавливалось.

Как писал "Кавказский узел", силы противовоздушной обороны сегодня ночью перехватили и обезвредили беспилотники в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районах Ростовской области. В нескольких местах возникли пожары, которые были оперативно потушены.

Всего в российских регионах минувшей ночью, по данным Минобороны РФ, уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все они сбиты над территориями ЮФО: четыре - в Ростовской области, два - Волгоградской, еще один - в Краснодарском крае.

Падение БПЛА было зафиксировано на участке Россошь – Сохрановка, возде станции Сергеевка. "Благодаря оперативным действиям железнодорожников движение возобновлено в кратчайшие сроки. Все поезда следуют по своим маршрутам", - сообщает РЖД в своем телеграм-канале в 9.34 мск.

На текущий момент из-за происшествия задерживаются 38 поездов. Задержка в движении составляет до 3 часов 40 минут.

Напомним, что сегодня ночью в результате падения беспилотника повреждена многоэтажка в городе Петров Вал Волгоградской области, пострадали три человека, в том числе ребенок. Также обломки беспилотника упали в районе хутора Крапцовский Кумылженского района, там загорелась сухая растительность.

