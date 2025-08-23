БПЛА сбиты в трех районах Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силы противовоздушной обороны сегодня ночью перехватили и обезвредили беспилотники в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районах Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью в результате падения беспилотника повреждена многоэтажка в городе Петров Вал Волгоградской области, пострадали три человека, в том числе ребенок. Также обломки беспилотника упали в районе хутора Крапцовский Кумылженского района, там загорелась сухая растительность.

О том, что силы ПВО уничтожили дроны в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районе, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Из-за падения фрагментов беспилотников в нескольких местах возникли пожары, которые были оперативно потушены, - написал он в 6.21 мск в своем телеграм-канале. - Никто из людей не пострадал".

Напомним, что в ночь на 22 августа силы противовоздушной обороны перехватили над российскими регионами 54 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Из них семь были сбиты в Ростовской области.

