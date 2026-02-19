×

Кавказский узел

11:56, 19 февраля 2026

Мужчина погиб при задержании в Ростовской области

Мужчина с гранатой. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Боевую гранату взорвал мужчина при попытке его задержания силовиками в селе Николаевка Ростовской области. Он погиб, сотрудники угрозыска в больнице.

В селе Николаевка Ростовской области при задержании находящегося в федеральном розыске мужчины 1981 года рождения пострадали двое полицейских – он оказал сопротивление и взорвал гранату. Двух сотрудников МВД госпитализировали, сообщило управление МВД России по Ростовской области.

Об этом сообщили в управлении полиции региона. Предположительно подрыв был совершен боевой гранатой, уточнили в правоохранительных органах.

Двое пострадавших сотрудников уголовного розыска по Таганрогу доставлены в больницу – их состояние не уточняется. На месте работает следственная группа полиции и саперная группа ОМОНа Росгвардии.

Ведомство не сообщило, по какой статье разыскивался мужчина.

"Кавказский узел" также писал, что 9 декабря 2022 года стало известно, что подозреваемый в стрельбе по полицейским в Новошахтинске Павел Николин помещен под стражу. При этом он объяснил стрельбу по силовикам тем, что перепутал их с украинскими военнослужащими.

Бывший боец ЧВК "Вагнер" Павел Николин был приговорен к шести годам и 11 месяцам колонии, суд признал его виновным в вооруженном нападении на полицейских в Новошахтинске. Третий апелляционный суд в Сочи отменил приговор Дело направлено на новое рассмотрение в Ростовский областной суд в ином составе суда.

В итоге Николина приговорили к восьми годам колонии общего режима, он не стал обжаловать приговор, сообщил "Коммерсант" 5 декабря 2024 года.

