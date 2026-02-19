×

04:16, 19 февраля 2026

Распоряжения Кадыровых не помешали торговцам поднять цены на продукты в Рамадан

Рынок "Беркат" в Грозном. Кадр видео Алёнка Краснодар / YouTube

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отчеты властей Чечни о контроле цен на продукты фактически не повлияли на ситуацию в магазинах и на рынках: продавцы существенно подняли цены на ходовые товары еще до наступления Рамадана, заявили пользователи соцсети.

Как писал "Кавказский узел", цены перед месяцем Рамадан снова растут и на рынках, и в магазинах, указали пользователи соцсети в начале февраля. Они отметили, что цены на продукты, опубликованные официальным чеченским изданием, не соответствуют действительности. 

В 2025 году власти установили на рынке "Беркат" в Грозном щиты с фиксированными ценами в месяц Рамадан, рекомендовав грозненцам обращаться на "горячую линию" в случае превышения этих цен. Тем не менее, перед Ураза-байрамом в Чечне  выросли цены на продукты. 17 марта 2025 года  Рамзан Кадыров поручил усилить рейды, изымать продукты с необоснованными наценками у продавцов и раздавать их нуждающимся. Мэрия Грозного после этого отчиталась о рейдах в магазинах.

На совещании в Совбезе Чечни 18 февраля обсуждались меры по недопущению резкого роста цен на товары в священный месяц Рамадан. Сдерживать необоснованные наценки на продукты поручил глава Чечни Рамзан Кадыров. 

“По инициативе секретаря Совета безопасности Чечни Адама Кадырова в регионе запланированы мониторинговые мероприятия по установлению предельных цен на социально значимые товары с участием профильных служб и муниципалитетов”, - сообщило официальное чеченское информагентство “Грозный-информ”.

При этом в публикации отмечается, что совещание вел не сам Адам Кадыров, а его заместитель Саламбек Абдрашитов. Сам Кадыров-младший ничего не опубликовал на своей странице в соцсети относительно своей инициативы по мониторингу цен. 

16 января источники сообщили, что кортеж третьего сына Рамзана Кадырова попал в ДТП в Грозном, пострадали сам Адам Кадыров и его сопровождающие. В течение трех недель после сообщений о ДТП Адам Кадыров поддерживал относительную активность в соцсетях, но не публиковал своих новых изображений. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном".

Публикация о совещании по вопросу цен на продукты в Рамадан за пять часов набрала 11 комментариев на странице информагентства в Instagram*. 

 “Спасибо вам! Все подорожало”, - написала, в частности, gerihanova_899. “Все подорожало, к сожалению, даже яйца 450 рублей лоток стоят”, - подтвердил пользователь kurt_tl. “Недели три назад у нас лоток стоил 240, а сейчас 380. Это же ужас, как можно так поднять цену”, - возмутилась aliy.asshka

“Лимон в первый день Рамадана стоил 70 рублей, это нормально?” - поинтересовался пользователь zh.an7482

Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. В Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии первым днем священного месяца и поста в 2026 году назначено 18 февраля, в Дагестане - 19 февраля.  Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) - праздник разговения после месяца поста.

Под другим постом информагентства - о поручении Рамзана Кадырова контролировать цены на социально значимые товары в период повышенного спроса, в частности в Рамадан, - пользователи за три дня оставили 51 комментарий. 

“Везде все подорожало, особенно мясо”, - констатировал пользователь lara.den14. “Как бы власти ни старались, магазины все равно поднимают цены. Курица за 750 рублей сейчас, не удивлюсь, если дойдет до 900 рублей. Помидоры и огурцы вообще молчу. В других регионах они в два раза дешевле стоят, чем в Чечне”, - написала albina_lifeblog. “Месяц Рамадан еще не начался, а цены ого-го-го идут вверх”, - добавила _amina007

“Куриные части стоили 250, сейчас они по 280, каждую неделю добавляют, ближе (к Ураза-байраму) вообще по 380 будет, как и в прошлом году”, - заметила ami___takhaeva

“Яйца недавно совсем стоили 230, сейчас стоят 330 рублей”, - сообщил пользователь soi_sain_95. “Я купила за 375 белые яйца, обычно с февраля должны были подешеветь”, - заметила shahidova_zaryat

 “Кто поднимает цены во время Рамадана, я бы у них весь их товар изымал бы и бесплатно раздавал нуждающимся. Мне было бы не стыдно поступать так с людьми которым не стыдно поднимать цены для своих братьев и сестер”, - заявил пользователь grozny9265

Угрозы Кадырова забирать продукты у продавцов в 2025 году звучали на фоне уже существующей практики: ранее их забирали у покупателей товаров, купленных  перед Ураза-байрамом за пределами республики. Двое жителей Чечни рассказали о досмотре машин на границе с Дагестаном перед Уразой в 2024 году в рамках борьбы с нарушителями "постановления о поддержке местного предпринимательства", говорится в опубликованном 13 марта 2025 года материале "Кавказского узла". Полицейские заявили, что "у них приказ конфисковывать в пользу детских учреждений", однако одному из числа опрошенных - пожилому водителю - удалось уговорить силовиков. В другом случае силовики "вытащили из машины два ящика с курами и одну упаковку, 30 штук, яиц". О похожих досмотрах на Герзельском посту жители Чечни рассказывали и в 2023 году. "Придрались к курам, что, мол, мы не патриоты республики, в Чечне везде кур продают, а вы в Дагестане их покупаете. Короче, конфисковали они кур", - цитировала рассказ своей соседки жительница Чечни. 

“Это не помогает. Некоторые убирают ценники, но за ту же сумму продает, как изначально, - а когда какая-то проверка - говорят, что снизили. Неоднократно в этом убеждалась и была свидетельницей”, - заявила bead_the

Пользователь phamto_i скептически оценила обещание чиновников подвести позднее итоги кампании. “А что означает, что итоги будут подведены? Мне, простой пенсионерке, нужны не итоги, а чтобы сейчас со дня на день не повышали цены на рынке”, - написала она. 

“Месяц Рамадан только только начинается, а уже цены подняли. Что будет к празднику? Из-за этих детских выплат и несчастных тысяч рублей, что добавили на пенсии, поднимают свои цены в магазинах, и не стесняясь говорят: “Вы за детей выплаты хорошо получаете", а потом ходят оптовиков винят”, - утверждает пользователь 18.lyntik.

