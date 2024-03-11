11 марта 2024, 12:14

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Рамадан (араб.) или рамазан (перс., тюрк.) — девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста (ас-саум). Рамадан – это месяц духовного и нравственного очищения, а также укрепления веры и воли. В 2024 году Рамадан в большинстве регионов Кавказе начался с заходом солнца 10 марта, первый день поста (уразы) – 11 марта, а завершится 9 апреля.

Дата начала Рамадана

В разных мусульманских странах Рамадан может начинаться в разное время – это зависит от способа астрономического вычисления или прямого наблюдения за фазами Луны.

Сутки, по исламскому календарю, начинаются не в полночь, как в григорианском календаре, а с заходом солнца. Духовное управление мусульман России заявило о наступлении священного для мусульман месяца Рамадан в 2023 году с заходом солнца 22 марта. "Первым днем поста следует считать 23 марта, последним днем - 20 апреля»,– говорится в публикации, размещенной 16 марта на сайте ДУМ.

Муфтияты Чечни, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, Ингушетии сообщили о начале Рамадана также 23 марта 2023 года.

В регионах Северного Кавказа муфтияты нередко объявляют датой начала Рамадана дни, отличные от тех, что устанавливает ДУМ России. Местные богословы при этом ориентируются на появление Луны в небе. Так, в 2022 году месяц Рамадан в Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии начался 2 апреля, тогда как Духовное управление мусульман России называло датой начала Рамадана 1 апреля.

Священный месяц

Рамадан, один из четырех доисламских священных месяцев, первоначально приходился на летний период. "Воистину, число месяцев у Аллаха – двенадцать. Так было записано в Писании в тот день, когда Аллах сотворил небеса и землю. Четыре месяца из них – запретные. Такова правая религия, и посему не поступайте в них несправедливо по отношению к себе" (Коран 9:36).

Накануне ислама в Мекке существовала традиция посвящать Рамадан благочестивым делам (таханнус). Согласно преданию, в один из дней Рамадана Пророку Мухаммаду было ниспослано первое "откровение". Пост в Рамадан был введен через 17 — 18 месяцев после хиджры, т. е. через месяц после перемены киблы. "О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он предписан вашим предшественникам, - быть может, вы устрашитесь. Поститься следует считанное количество дней. А если кто из вас болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. А тем, которые способны поститься с трудом, следует во искупление накормить бедняка. А если кто добровольно совершает доброе дело, то тем лучше для него. Но вам лучше поститься, если бы вы только знали!" (Коран 2:183—184).

Установление поста — одно из проявлений процесса возникновения собственно исламских религиозных традиций. Пост в месяц Рамадан сменил десятидневный пост 'ашура', принятый Мухаммедом сразу после хиджры и связанный с иудейским постом Дня искупления, когда, согласно традиции, Моисей спустился с горы Синай со скрижалями Завета.

Ночь на 27 Рамадана, когда, по традиции, Пророку Мухаммаду, уединившемуся в пещере Хира, было ниспослано первое "откровение", отмечается мусульманами как "ночь могущества" (лайлат ал-кадр). "Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в ночь предопределения (или величия). Откуда ты мог знать, что такое ночь предопределения (или величия)? ... В эту ночь ангелы и Дух (Джибрил) нисходят с дозволения их Господа по всем Его повелениям. Она благополучна вплоть до наступления зари" (Коран 97).

Считается, что в эту ночь Аллах принимает решения о судьбах людей, она, по Корану, "лучше тысячи месяцев". Существуют, однако, расхождения по поводу ее точной датировки, поэтому принято все нечетные ночи последних десяти суток Рамадана посвящать делам благочестия.

Среди множества дат, связанных с Рамаданом, обычно выделяют: день рождения внука Пророка ал-Хусайна (6-е), дату смерти жены Пророка Мухаммада Хадиджи (10-е), день битвы при Бадре (17-е), день вступления Мухаммада в Мекку (19-е), день смерти 'Али и имама 'Али ар-Рида (21-е), день рождения 'Али (22-е). Окончание поста отмечается праздником 'ид ал-фитр (ураза-байрам).

В различных мусульманских странах на рамадан приходятся также праздники, унаследованные от прежних религиозных верований, поэтому ряд традиций и обрядов, характерных для рамадана, специфичны в отдельных странах. В мусульманских странах в рамадан наблюдается значительное снижение деловой активности и усиление религиозных на-строений, более широкое обращение к вопросам религии в печати, в радио- и телевизионных передачах.

Основные правила

Можно и нужно: молиться пять раз в день в определенное время, совершать пожертвования, соблюдать пост.

Нельзя: принимать пищу, заниматься интимной близостью во время всего светового дня, иметь порочные мысли и злые намерения, принимать лекарства, кроме случаев крайней необходимости, пить алкоголь и курить.

Если нарушил правила, можно искупить вину - заплатить нуждающемуся определенную сумму деньгами или продуктами.

От поста освобождаются дети (до совершеннолетия по шариату, примерно до 15 лет), люди, потерявшие разум, в бессознательном состоянии (в коме), пожилые, беременные и кормящие женщины, путники, больные, которым пост может нанести вред (это должны подтвердить два врача-мусульманина). Женщинам во время месячных кровотечений и в период послеродового очищения поститься запрещено. Большинство из этих людей должны возместить все пропущенные дни поста.

Рамадан на Северном Кавказе

В республиках Северного Кавказа главы республик официально поздравляют мусульман с началом и окончанием рамадана. В дни рамадана в республиках проводятся благотворительные акции в пользу неимущих семей, вдов, сирот, тяжелобольных людей, стариков. Некоторые банки делают своим клиентам подарки, приуроченные к рамадану. Бизнесмены выделяют благотворительные средства на гуманитарные проекты, раздают продуктовые пайки для малоимущих и многодетных семей.

В июле 2011 года власти Чечни пообещали к концу Рамадана примирить всех кровников, завершив тем самым работу комиссий по примирению, образованных в 2010 году, чтобы территория республики стала свободной от кровной вражды. "Я считаю, что будет правильно именно в месяц Рамадан примирить последних враждующих. Это необходимо для блага тех людей, которые в разное время при различных обстоятельствах могли бы погибнуть, осиротив своих детей. Мы делаем богоугодное дело",- цитировал слова Рамзана Кадырова сайт главы и правительства Чеченской Республики.

Во время рамадана в Чечне, Ингушетии, Дагестане меняется весь ритм жизни. Особенно это заметно в Грозном и Махачкале, днем улицы столиц пусты, закрываются кафе и закусочные.

В соборных мечетях Северного Кавказа в дни рамадана каждый вечер проходят коллективные ифтары (разговения).

В 2016 году рамадан проводился в Дагестане в другие дни, нежели в остальных российских регионах, поскольку, по мнению алимов республики, серп молодой Луны, знаменующий начало священного месяца, в Дагестане можно было увидеть позже, чем в остальных регионах СКФО.

Перенос даты начала рамадана неоднократно принимало и Духовное управление мусульман Чечни (в 2010-2011 и 2013-2014 годах). В 2016 году дата наступления месяца рамадан была установлена богословами с учетом наступления этого дня в исламских странах. Так, в 2017 году он пришелся на 27 мая.

В 2024 году в Ингушетии указом главы региона в период Рамадана сокращается рабочий день на один час в органах государственной власти, местного самоуправления, и в учреждениях и организациях . Глава Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов заявил, что разрешают российским военнослужащим-мусульманам, участвующим в военной спецоперации разрешено не соблюдать пост во время Рамадана .

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