Дело бывшего мирового судьи из Нальчика о взятках дошло до суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Расследование уголовного дела в отношении мирового судьи в отставке Мухамеда Темботова в Кабардино-Балкарии завершено. В связи с этим дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как писал "Кавказский узел", в феврале в Кабардино-Балкарии было возбуждено уголовное дело против бывшего мирового судьи Мухамеда Темботова, который обвиняется в получении взяток и посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, в период с ноября 2024 года по май 2025 года Темботов, действуя в составе организованной им преступной группы с участием своих секретаря судебного заседания Марианны Карасовой и помощника судьи Елены Рашидовой, неоднократно получил взятки размере от 10 до 100 тысяч рублей от участников судопроизводства за принятие решений по административным делам, находившимся в его производстве, сообщает сегодня РИА "Новости" со ссылкой на Следственный комитет России.

После получения в мае 2025 года ранее потребованной взятки в размере 100 тысяч рублей от местного жителя, обратившегося с заявлением в республиканское УФСБ и действовавшего в рамках оперативно-розыскных мероприятий, Темботов и Карасова были задержаны.

Темботов обвиняется в совершении нескольких эпизодов преступлений. В частности: в получении взятки должностным лицом, совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору 1 и мелком взяточничестве, через посредника 2 , говорится в сообщении силового ведомства.

Следствие считает, что собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. "Соучастникам судьи также предъявлены обвинения, уголовные дела в отношении них находятся на завершающей стадии расследования", - добавили в ведомстве.

"Кавказский узел" также писал, что 9 февраля бывший председатель Советского районного суда Ростова-на-Дону Елена Коблева была признана виновной в получении взятки в крупном размере и приговорена к 10 годам колонии общего режима.