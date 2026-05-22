Историки оценили масштабы изучения Кавказской войны в современной российской науке

Тема Кавказской войны практически ушла из научной повестки в России, но у жителей кавказских республик сохраняется интерес к ней, о чем свидетельствует востребованность литературы об этом периоде. При этом политизация темы отражается на подаче материала, которая сформирована в позднесоветский период.

Как писал "Кавказский узел", день памяти адыгов, ставших жертвами окончившейся 162 года назад Кавказской войны, отмечают 21 мая жители юга России и потомки изгнанных с исторической родины черкесов в разных странах мира. Памятные мероприятия прошли, в частности, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае и Адыгеи. Жители Нальчика провелитрадиционное шествие с черкесскими флагами, несмотря на угрозы силовиков административными и уголовными статьями.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны, говорится в справке "Кавказского узла". Завершение войны ознаменовал парад русских войск в Красной Поляне 21 мая 1864 года. Об этом событии рассказывает материал "Кавказского узла" "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов".

Начиная с 2014 года тема Кавказской войны в российской науке отошла на периферию, отметил историк, говоривший с «Кавказским узлом» на условиях анонимности.

«В последние годы Кавказская война XIX века ушла из активной повестки, все дискуссии, так гремевшие в 1990-х и 2000-х, сошли на нет. За рубежом же изучению Кавказской войны в принципе не уделяли большого внимания. Если говорить о последних годах, то все что я могу вспомнить из зарубежного – это книга Владимира Хамед-Троянского «Империя беженцев» о махаджирстве», - заявил он.

Книга историка, специалиста по глобальной миграции и принудительному перемещению Владимира Хамед-Троянского "Empire of Refugees. North Caucasian Muslims and the Late Ottoman State", выпущена в 2024 году, следует из информации на его сайте.

По словам историка, хотя в общественном сознании Кавказская война тоже отошла на «второй или третий план», у людей все еще сохраняется интерес к ней, о чем свидетельствует востребованность литературы об этом среди жителей кавказских республик.

«Там сохраняется подход, унаследованный от позднесоветского - война как антиколониальная, национально-освободительная, антифеодальная», - отметил он.

Что касается официальной историографии, то пока там точка зрения на Кавказскую войну не сформулирована. «Соответствующие тома многотомной истории России XIX века еще не вышли, а в школьных учебниках война изложена очень сухо, в основном как перечень фактов. При этом в большинстве регионов нет комплекта учебников по региональной истории. В Чечне их вообще не написали, в Дагестане – написали, но они не вошли в школьный стандарт. В итоге неплохие учебники оказались только в Ингушетии», - подчеркнул историк.

Что касается концентрации памяти о войне вокруг 21 мая, то, как отметил историк, эта дата актуальна лишь для Западного Кавказа.

«Для этого региона - это дата окончания войны, поэтому к ней все и привязано. Для восточного Кавказа более актуально 25 августа 1859 года – дата капитуляции имама Шамиля в Гунибе. Но, как ни странно, эта дата там не отмечается. Сейчас там больше распространено подтверждение легитимности через празднование юбилеев создания советских автономий», - заявил он.

Еще один историк, также говоривший на условиях анонимности, отметил, что эта тема была сильно политизирована уже изначально – с XIX века. Если российская историография говорила о «присоединении», делая акцент на случаях добровольного перехода в российское подданство, то в западной речь шла о «завоевании» и «сопротивлении», «колониальной войне». Схожую терминологию в ряде случаев применяют и ученые из республик Северного Кавказа. Сейчас даже термин «Кавказская война» пытаются «разделить» на ряд «национальных» войн - «русско-чеченскую», «русско-дагестанскую», «русско-черкесскую», а иногда и просто заменить на «Русско-кавказскую». Можно также отметить западных и «черкесских» исследователей, которые начиная с 1990-х активно продвигают идею о геноциде адыгов. Есть даже хронологическая разница – в российской историографии Кавказская война датируется 1817-1864 годами, а западная историография удлиняет ее до 1763 года, указал он.

«Что касается адыгов, а точнее адыгских активистов, то для многих из них Кавказская война и последовавшее за этим махаджирство - массовое выселение в Османскую империю – это травма, сохраняющаяся до сих пор.

Количество погибших во время боевых действий и уехавших достигло 90%. В итоге значительная часть современных адыгов проживает на территории Ближнего Востока», - отметил он.

Историк подчеркнул, что память о войне сосредоточена на 21 мая, поскольку это единственная «раскрученная» памятная дата. «Других сопоставимых дат такого рода нет», - заявил он.

Он отметил, что политизация памяти о войне началась в 1990-х, когда память активно использовалась для легитимизации тех или иных претензий к федеральному центру.

«Можно вспомнить всплеск пропаганды о «геноциде черкесов» перед Олимпиадой в Сочи, когда парламент Грузии при Михаиле Саакашвили признал этот геноцид. Но это был последний всплеск такого рода», - подчеркнул он.

Ранее историки указали на ограничения при изучении темы Кавказской войны

Отношение к памяти о ней остается сильно политизированным, и власти все активнее возвращаются к имперским трактовкам событий, игнорируя главные ее уроки: попытки насильственной унификации и разрушение систем местного самоуправления углубляют противоречия и конфликты, указали в 2025 году опрошенные "Кавказским узлом" историки.

С проблемами политизированного отношения к событиям Кавказской войны ученые сталкивались и раньше: так, дагестанский историк Хаджимурад Доного в 2020 году указывал, что специалистов по этой теме вынуждают сглаживать "острые углы" на этапе защиты диссертаций.

Главным последствием Кавказской войны для адыгов стало изгнание подавляющего большинства этноса с родных земель, уверен историк Заурбек Кожев.

"В публичном пространстве мало присутствует эта тема, о ней вспоминают только 21 мая. Она замалчивается в школьном образовании даже на региональном уровне, не говоря уже о федеральном уровне: тема Кавказской войны звучит где-то на третьем плане, и формулировки в последнее время все больше тождественны тем, которые были в период Российской империи - то есть Кавказ замирялся, горцы совершали набеги, имперские и царские войска наводили здесь порядок, основной тезис такой. Все темы, связанные с оценкой Кавказской войны как антиколониальной борьбы местных народов, конечно, из официального дискурса постепенно были удалены", - констатировал он.

Коллега Кожева, работающий в одном из университетов Северного Кавказа, оценивает последствия Кавказской войны для адыгского народа как катастрофические, указывая, что они "привели к демографической катастрофе беспрецедентного масштаба". Главным уроком из истории Кавказской войны он считает "понимание, что военное решение этнополитических конфликтов никогда не бывает окончательным".

