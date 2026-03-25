01:14, 25 марта 2026

За период с 9 по 22 марта в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах жертв не зафиксировано

Приговор по делу о теракте в "Крокус Сити". Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За период с 9 по 22 марта 2026 года в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах жертв не зафиксировано. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал "Кавказский узел, за период с 23 февраля по 8 марта в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах жертв не зафиксировано.

Аресты и приговоры по террористическим и экстремистским статьям

9 марта в Ростове-на-Дону трое украинских военнослужащих – 33-летний Сергей Щепкив, 28-летний Артем Домшенко и 28-летний Игорь Щербонос признаны виновными Южным окружным военным судом в участии в террористической организации. Они приговорены к срокам от 18 до 29.5 дет заключения.

10 марта жительница Кубани обвинена в госизмене за перевод денег вооруженным силам Украины в 2022 году.

22-летний Руслан Коломоец и 19-летний Николай Бойченко приговорены к длительным срокам – 15 и 6 годам соответственно, по делу о поджоге трансформаторной подстанции на железнодорожном перегоне между Батайском и Азовом. Молодые люди из Ростовской области обвинены по статье о теракте.

37-летняя жительница Михайловска обвинена в финансировании экстремистской деятельности из-за денежного перевода, сделанного в августе 2021 года. Согласно версии правоохранителей, женщина "систематически просматривала на популярном видеохостинге материалы организации", которую власти России признали экстремистской и ликвидировали. Она разделяла идеи организации и умышленно перечислила через мобильное приложение банка деньги на ее счет.

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к десяти годам строгого режима жителя Краснодарского края Андрея Пешкова, который, по данным силовиков, убеждал знакомого примкнуть к "РДК, признанному террористической организацией и запрещенной в России.

11 марта ФСБ задержала девушку из Хакасии за вербовку подростка из Туапсе. По версии силовиков, она отправляла подростку видео с нападениями на школы и инструкции по изготовлению бомб, 

Военный суд вынес приговор 18-летнему жителю Ставрополя, признав его виновным в оправдании терроризма. Молодой человек согласился с обвинениями.

12 марта суд приговорил к пожизненным и длительным срокам исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле", при котором погибли 144 человека.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму и УФСБ по Кабардино-Балкарии отчитались о пресечении финансирования экстремистской структуры 62-летней жительницей Прохладненского района. По версии следствия, в августе 2021 года подозреваемая перевела деньги в адрес некоммерческой организации, деятельность которой запрещена судом и признана экстремистской на территории Российской Федерации.

Ростовский областной суд приговорил к  десяти годам колонии живущего за пределами России журналиста-расследователя Сергея Резника, внесенного в реестр иноагентов, по обвинениям в экстремизме, реабилитации нацизма и вымогательстве.

13 марта заключенный колонии на Ставрополье обвинен в экстремизме. По версии обвинения, мужчина, отбывавший срок в колонии, пропагандировал среди осужденных деятельность некоего "экстремистского общественного объединения", запрещенного в России. 

Силовики усмотрели оправдание терроризма в аудиозаписи, которую житель Дагестана опубликовал в интернете. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма.

16 марта суд в Майкопе поместил в следственный изолятор несовершеннолетнего, обвиняемого в поджоге базовой станции мобильного оператора МТС. 17 марта под арест был отправлен второй подросток.

Жителя села Ургула Цумадинского района по фамилии Абдулатипов суд в Дагестане приговорил  к условному сроку признав его виновным в призывах к экстремизму из-за публикации в Telegram.

Суд в Краснодаре заочно приговорил лидера движения за независимость Кубани Евгения Бурсаниди к 11 годам заключения по делу о склонении жителя края к диверсии на железной дороге.

Жителя Абхазии Тимура Агрбу военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 5,6 годам колонии,  признав его виновным в публичном оправдании и пропаганде терроризма.  В его публикациях в администрируемом им канале силовики обнаружили героизацию Шамиля Басаева. 

Сотрудники ФСБ задержали 36-летнего  жителя Кабардино-Балкарии по подозрению в сборе информации о военных объектах по заданию украинских спецслужб. Против него возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

В Адыгее арестован 63-летний подозреваемый в подготовке теракта. По версии обвинения он намеревался устроить поджог здания волонтерской группы по заданию украинских спецслужб

19 марта гражданина Таджикистана а Алимардон Каримов приговорен Южным окружным военным судом к 15 годам заключения.  По версии ФСБ по Ставропольскому кра, отбывая наказание в колонии на Ставрополье, записал присягу на верность руководителю террористической и запрещенной в России организации "Исламское государство*.

20 марта Краснодарский краевой суд приговорил к длительному сроку заключения подполковника МЧС Украины Игоря Ломиногу, признав его виновным в госизмене.

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

11:00, 11 марта 2026
Более 8850 комбатантов с юга России официально признаны убитыми в СВО
06:01, 5 марта 2026
Потери юга России на Украине превысили 8800 человек
14:37, 28 февраля 2026
Число убитых в СВО бойцов с юга России превысило 8750
06:58, 21 февраля 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8700
02:16, 11 февраля 2026
За неделю со 2 по 8 февраля в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах жертвы не зафиксированы
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Показать больше