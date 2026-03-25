За период с 9 по 22 марта в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах жертв не зафиксировано

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За период с 9 по 22 марта 2026 года в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах жертв не зафиксировано. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал "Кавказский узел, за период с 23 февраля по 8 марта в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах жертв не зафиксировано.

Аресты и приговоры по террористическим и экстремистским статьям

9 марта в Ростове-на-Дону трое украинских военнослужащих – 33-летний Сергей Щепкив, 28-летний Артем Домшенко и 28-летний Игорь Щербонос признаны виновными Южным окружным военным судом в участии в террористической организации. Они приговорены к срокам от 18 до 29.5 дет заключения.

10 марта жительница Кубани обвинена в госизмене за перевод денег вооруженным силам Украины в 2022 году.

22-летний Руслан Коломоец и 19-летний Николай Бойченко приговорены к длительным срокам – 15 и 6 годам соответственно, по делу о поджоге трансформаторной подстанции на железнодорожном перегоне между Батайском и Азовом. Молодые люди из Ростовской области обвинены по статье о теракте.

37-летняя жительница Михайловска обвинена в финансировании экстремистской деятельности из-за денежного перевода, сделанного в августе 2021 года. Согласно версии правоохранителей, женщина "систематически просматривала на популярном видеохостинге материалы организации", которую власти России признали экстремистской и ликвидировали. Она разделяла идеи организации и умышленно перечислила через мобильное приложение банка деньги на ее счет.

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к десяти годам строгого режима жителя Краснодарского края Андрея Пешкова, который, по данным силовиков, убеждал знакомого примкнуть к "РДК, признанному террористической организацией и запрещенной в России.

11 марта ФСБ задержала девушку из Хакасии за вербовку подростка из Туапсе. По версии силовиков, она отправляла подростку видео с нападениями на школы и инструкции по изготовлению бомб,

Военный суд вынес приговор 18-летнему жителю Ставрополя, признав его виновным в оправдании терроризма. Молодой человек согласился с обвинениями.

12 марта суд приговорил к пожизненным и длительным срокам исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле", при котором погибли 144 человека.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму и УФСБ по Кабардино-Балкарии отчитались о пресечении финансирования экстремистской структуры 62-летней жительницей Прохладненского района. По версии следствия, в августе 2021 года подозреваемая перевела деньги в адрес некоммерческой организации, деятельность которой запрещена судом и признана экстремистской на территории Российской Федерации.

Ростовский областной суд приговорил к десяти годам колонии живущего за пределами России журналиста-расследователя Сергея Резника, внесенного в реестр иноагентов, по обвинениям в экстремизме, реабилитации нацизма и вымогательстве.

13 марта заключенный колонии на Ставрополье обвинен в экстремизме. По версии обвинения, мужчина, отбывавший срок в колонии, пропагандировал среди осужденных деятельность некоего "экстремистского общественного объединения", запрещенного в России.

Силовики усмотрели оправдание терроризма в аудиозаписи, которую житель Дагестана опубликовал в интернете. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма.

16 марта суд в Майкопе поместил в следственный изолятор несовершеннолетнего, обвиняемого в поджоге базовой станции мобильного оператора МТС. 17 марта под арест был отправлен второй подросток.

Жителя села Ургула Цумадинского района по фамилии Абдулатипов суд в Дагестане приговорил к условному сроку признав его виновным в призывах к экстремизму из-за публикации в Telegram.

Суд в Краснодаре заочно приговорил лидера движения за независимость Кубани Евгения Бурсаниди к 11 годам заключения по делу о склонении жителя края к диверсии на железной дороге.

Жителя Абхазии Тимура Агрбу военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 5,6 годам колонии, признав его виновным в публичном оправдании и пропаганде терроризма. В его публикациях в администрируемом им канале силовики обнаружили героизацию Шамиля Басаева.

Сотрудники ФСБ задержали 36-летнего жителя Кабардино-Балкарии по подозрению в сборе информации о военных объектах по заданию украинских спецслужб. Против него возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

В Адыгее арестован 63-летний подозреваемый в подготовке теракта. По версии обвинения он намеревался устроить поджог здания волонтерской группы по заданию украинских спецслужб

19 марта гражданина Таджикистана а Алимардон Каримов приговорен Южным окружным военным судом к 15 годам заключения. По версии ФСБ по Ставропольскому кра, отбывая наказание в колонии на Ставрополье, записал присягу на верность руководителю террористической и запрещенной в России организации "Исламское государство*.

20 марта Краснодарский краевой суд приговорил к длительному сроку заключения подполковника МЧС Украины Игоря Ломиногу, признав его виновным в госизмене.

