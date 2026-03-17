Житель Дагестана осужден по делу о призывах к экстремизму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Дагестане приговорил к условному сроку жителя села Ургула Цумадинского района, признав его виновным в призывах к эстремизму из-за публикации в Telegram.

Статья о публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК России) предусматривает до пяти лет лишения свободы или принудительных работ.

Житель села Ургула по фамилии Абдулатипов в 2024 году вел свой Telegram-канал и разместил в нем видео. В этой записи силовики обнаружили “экстремистские высказывания, а также пропаганду вражды и насилия по религиозному признаку”, сообщило 16 марта республиканское управление ФСБ.

Дело Абдулатипова рассматривал Бабаюртовский районный суд. Мужчина был приговорен к двум годам лишения свободы с запретом на публикации в интернете в течение года, приговор вступил в законную силу.

В сообщении силовиков приведены только инициалы Абдулатипова, - С.А. В карточке дела и приговоре на сайте суда имя и отчество осужденного также скрыты. Из приговора, вынесенного 6 февраля, следует, что Абдулатипов признал свою вину еще во время следствия и просил рассмотреть дело в особом порядке. Особый порядок рассмотрения дела, когда обвиняемый полностью признает обвинения, предусматривает назначение более мягкого наказания, чем предполагает статья.

Запись, опубликованная Абдулатиповым, имела название “Для Израильтян”. Ее текст, приведенный в приговоре, содержит оскорбления и угрозы “истреблением” в адрес иудеев. Суд счел смягчающими обстоятельствами “молодой возраст” Абдулатипова и положительные характеристики с места жительства, указав, что ранее он “ни в чем предосудительном замечен не был”.

Также в тексте приговора указано, что Абдулатипову установлен двухлетний запрет на администрирование интернет-сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях, - а не годичный, як следует из сообщения ФСБ. Один год, согласно приговору, составляет испытательный срок для осужденного.

До приговора мужчина находился под подпиской о невыезде. Несмотря на вступивший в силу приговор по экстремистской статье, данные Абдулатипова по состоянию на 1.50 мск сегодня не внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

"Кавказский узел" писал, что в декабре суд в Астрахани приговорил к полутора годам колонии-поселения 24-летнего местного жителя, который придерживался праворадикальных взглядов.