Житель Мамедкалы пожаловался на условия оформления выплат после потопа

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Мамедкалы, чей дом оказался в зоне подтоплений, не может получить никаких выплат, так как он прописан в другом доме.



Как писал "Кавказский узел", утрата жилья в результате наводнения в Дагестане компенсируется жилищным сертификатом, чтобы не допустить нецелевой траты выделенной суммы, а обязательные выплаты за поврежденные автомобили и погибший скот в республике не предусмотрены. Оспорить отказы в компенсациях можно с помощью прокуратуры или в суде.

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

Обращение жителя села Мамедкала опубликовал Telegram-канал "Нетипичная Махачкала".

Житель поселка, который с первых дней помогал другим пострадавшим в Дагестане, сам не может добиться получения выплат. Все эти дни он был занят организацией, поддержкой и оказанием помощи пострадавшим, практически пропустив сроки получения выплат. Одна из его жалоб касается отсутствия прописки в доме, который оказался в эпицентре подтоплений.

"Это дом номер 5, а там, недалеко отсюда, дом номер 4. Вся моя семья, в том числе моя мать и я, прописаны в доме номер 4. В связи с тем, что в Мамедкала объявили ЧС, всем выплачивают компенсацию, но многие люди не могут оформить, в том числе и моя семья, по причине того, что прописан я в доме напротив, а фактически живу здесь. А как быть людям, которые приехали и здесь снимают квартиры или дом, или родственникам предоставили дом для проживания. Они уже ничего не должны получить? ", - говорит местный житель на видео.

Кроме того, он пожаловался на отсутствие своевременного и полного информирования пострадавших граждан из официальных источников.

"Нам для подачи документов дали определенные сжатые сроки, до 1-го числа мы должны подать, сейчас вроде бы сделали до 20-го числа. Почему вы людей загоняете в какие-то сроки? Люди заняты уборкой, чистят свои дома. Например мне не до этого было, я помогал другим людям. Как быть пожилым людям, у которых нет информации",- сказал он.

По его мнению, создана целая система, чтобы людям усложнить выплату положенных компенсаций.

"Большая просьба, просто выступить какому-то представителю и разъяснить людям, как это все происходит, потому что многие люди юридически не подкованы", - сказал в заключение житель поселка.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, начались в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Институт географии РАН связал регулярные наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий. В частности, застройка речных пойм, вырубка лесов и игнорирование водоохранных зон "буквально множат последствия" паводка, который в иных условиях мог пройти относительно спокойно, указал доктор географических наук Алексей Гуня.

