Житель Кубани осужден за призыв к ядерному удару по России
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Южный окружной военный суд приговорил жителя Кубани Егора Прасова к трем годам лишения свободы за призыв к ядерному удару по РФ.
По версии суда, Прасов в октябре 2023 года оставил в открытом канале комментарий с призывом нанести ядерный удар по территории России. Расследованием занималось управление ФСБ России по Краснодарскому краю.
Южный окружной военный суд признал Егора Прасова виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета . Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Обвиняемому также запретили в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и страниц в интернете. Отмечается, что мобильный телефон подсудимого был конфискован в доход государства.
Согласно карточке дела на сайте суда, материалы поступили 11 марта, а приговор был вынесен 30 апреля судьей Сапруновым. Что стало поводом для вынесения мягкого приговора, в сообщении не уточняется.
"Кавказский узел" также писал, что уроженец Ейска получил срок за сообщения на украинском языке. Силовики усмотрели в этих сообщениях призывы к насильственным действиям "в отношении государственных деятелей".
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.