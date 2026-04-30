Житель Кубани осужден за призыв к ядерному удару по России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд приговорил жителя Кубани Егора Прасова к трем годам лишения свободы за призыв к ядерному удару по РФ.

По версии суда, Прасов в октябре 2023 года оставил в открытом канале комментарий с призывом нанести ядерный удар по территории России. Расследованием занималось управление ФСБ России по Краснодарскому краю.

Южный окружной военный суд признал Егора Прасова виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета 1 . Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

Обвиняемому также запретили в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и страниц в интернете. Отмечается, что мобильный телефон подсудимого был конфискован в доход государства.

Согласно карточке дела на сайте суда, материалы поступили 11 марта, а приговор был вынесен 30 апреля судьей Сапруновым. Что стало поводом для вынесения мягкого приговора, в сообщении не уточняется.

"Кавказский узел" также писал, что уроженец Ейска получил срок за сообщения на украинском языке. Силовики усмотрели в этих сообщениях призывы к насильственным действиям "в отношении государственных деятелей".