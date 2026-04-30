Власти назвали число отправленных за пределы Туапсе спасателей для уборки пляжей

Выбросы нефтепродуктов на пляжах в Ольгинке, Небуге, Южном, Тюменском и Новомихайловском убирают лишь 56 спасателей, власти называют выбросы "локальными". В самом Туапсе за сутки собрано три тысячи кубометров загрязненного грунта. Жителям рекомендовали не пить воду из-под крана.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Из зоны, прилегающей к НПЗ, были эвакуированы жители, губернатор Краснодарского края сообщил об эвакуации порядка 70 человек. Сегодня власти отчитались о локализации пожара. Запах гари после третьего с середины апреля пожара из-за удара беспилотников чувствуется и за пределами Туапсе, рассказали местные жители. Часть из них покинула город, опасаясь вреда продуктов горения для здоровья. Утром 30 апреля власти отчитались, что пожар на НПЗ потушен.

На территории всего Туапсинского округа введен режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Сотрудники "Кубань-СПАСа" на пяти территориях убирают выбросы нефтепродуктов. Работы идут в границах сел Ольгинка и Небуг и поселков Южный, Тюменский и Новомихайловский, сообщил оперштаб Краснодарского края. С 27 по 29 апреля собрали и вывезли 5,5 тысячи мешков загрязненного грунта, говорится в сообщении. Власти назвали выбросы локальными и рапортовали, что в уборке принимают участие 56 человек.

Основные работы по сбору нефтепродуктов сейчас продолжаются на территории Туапсе, в устье реки и на береговой линии моря, протяжённостью около одного километра, говорится в сообщении.

Утром власти сообщили, что в Туапсе собрали и вывезли 12656 кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Только за сутки 29 апреля собрали и вывезли почти 3 тысячи кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта, гальки и водомазутной смеси.

"Молодцы, что официально стали это сообщать. 56 спасателей "Кубань-СПАСа" на пять участков пляжей за пределами города", - прокомментировал сообщение эколог Роман Пукалов.

Сообщение об уборке на пляжах разместил в своем Telegram-канале и блогер Юрий Озаровский. "Локальные выбросы - это просто эвфемизм для "нефть валяется на берегу". В Туапсинском районе такое случается регулярно, просто раньше об этом молчали, теперь хотя бы убирают", - прокомментировал IDeleter|Защита репутации.

Власти города отчитались об уборке улиц после нефтяного дождя. "Работники управления комплексного благоустройства территорий приводят в порядок центральную часть города. Проводят механическую уборку спецтехникой. Чистят дороги, ограждения, лавочки. Также рабочие красят бордюры и заборы", - отчиталась администрация города.

Аварийные бригады в Туапсе восстановили линии электропередачи ко всем домам жителей, которые были отключены из-за последствий пожара на НПЗ, также проинформировал оперштаб.

Жителям Туапсе рекомендовали не пить сырую воду.

"В связи с введением режима ЧС регионального уровня в Туапсинском районе действуют меры предосторожности. В целях безопасности временно вводится ограничение на использование сырой воды", - сообщил Минздрав Кубани в своем Telegram-канале.

Кроме того, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Власти объявили выбросы "локальными", однако нефтепродукты распространились на близлежащие поселки. Мазут растекся на значительной территории, а убирают его в основном добровольцы, рассказали 26 апреля "Кавказскому узлу" местные жители.

Пятно нефтепродуктов, попавших в Черное море после атаки БПЛА в Туапсе, расширяется, и экологические перспективы для побережья не радужные, как и перспективы курортного сезона, указали ученые.

Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани". Данные о масштабах загрязнения побережья собраны “Кавказским узлом” в справочном материале "Разлив мазута в Керченском проливе".