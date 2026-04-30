Путин объявил об отставке Меликова

Глава Дагестана Сергей Меликов завершает работу в республике и переходит на другую работу, заявил Путин.

Как писал "Кавказский узел", отчет о встрече Владимира Путина и Сергея Меликова в марте 2026 года на сайте Кремля занял всего две строчки, при этом глава республики в своем Telegram-канале сообщил, что рассказал о достижениях Дагестана в экономике и поддержке СВО. По данным источников, Меликов попросил 20 миллиардов рублей на реализацию ряда проектов, а также строительство ледовой арены.

Сергей Меликов завершает работу на посту руководителя Дагестана и переходит на другую работу, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями региона в Кремле, передает ТАСС.

"У действующего главы республики Сергея Алимовича Меликова срок заканчивается в сентябре. Он многое сделал. И мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет дальше", - сказал глава государства.

Работа Меликова подверглась критике во время масштабного наводнения

Отставке Меликова предшествовала критика на фоне недовольства жителей работой властей во время потопа

Паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжались с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Наибольший ущерб стихия нанесла Дагестану и Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Более 6200 человек пострадало в Дагестане от наводнения, сообщил 7 апреля глава республики Сергей Меликов.

После масштабного наводнения в сети не раз звучала критика в адрес властей Дагестана в связи с медлительностью в ликвидации последствий потопа и отсутствием подвижек в решении важных инфраструктурных проблем республики. Так, пользователи указывали, что основную роль в ликвидации последствий подтоплений должны были взять на себя власти, в результате же очень много задач в наиболее пострадавших районах легли на плечи волонтеров.

Претензии жителей пострадавших районов возникли и в связи с тем, что многие из них долгое время остаются без помощи, а заявления на выплату получают отказы.

Напомним, на краткость Кремля после встречи с Меликовым обратило внимание "Новое дело", отметив, что когда в предыдущих случаях отчеты о встрече президента России с главами республики были таким же краткими, за этим вскоре следовала их отставка. Так, после встречи с Путиным 15 февраля 2006 года председатель Госсовета РД (в то время так называлась должность главы республики, - Прим. "Кавказского узла") Магомедали Магомедова, по итогам которой на сайте Кремля был опубликован текст из двух строчек, Магомедов прямо в аэропорту рассказал журналистам, что на встрече с президентом сообщил о своём желании уйти в отставку.

Аналогичный короткий текст появился на сайте Кремля и после встречи Путина и Муху Алиева, кандидатура которого не была внесена в парламент республики на новый срок, говорится в публикации.