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02:58, 15 июня 2026

БПЛА сбиты над Кубанью и Ростовской областью

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минобороны России отчиталось о более чем 100 сбитых за семь часов беспилотниках над регионами страны, в том числе над Краснодарским краем и Ростовской областью.

Как информировал "Кавказский узел", регионы юга России регулярно подвергаются атакам беспилотников. 13 июня в Темрюкском районе в результате такой атаки погиб человек, еще трое получили ранения.

Министерство обороны Российской Федерации вечером 14 июня отчиталось в своем телеграм-канале об уничтожении над регионами страны за семь часов 104 дронов самолетного типа, запущенных со стороны Украины.

По данным ведомства, БПЛА сбиты надо территориями десяти областей, в том числе Ростовской, а также над Краснодарским краем, акваториями Черного и Азовского моря.

Напомним, в сентябре 2025 года в Краснодарском крае был введен запрет на распространение сведений об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания. Аналогичный запрет действует и в Ростовской области. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

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Автор: "Кавказский узел"

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