Роспотребнадзор сообщил о несоответствии проб воды в Махачкале гигиеническим нормам

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После жалоб жителей Махачкалы республиканское управления Роспотребнадзора взяло пробы воды по пяти адресам, куда она подается из Вузовского озера. Все пробы показали несоответствие воды гигиеническим нормам по привкусу, запаху и мутности.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре прошлого года Роспотребнадзор отчитался о результатах проверки качества воды в Дагестане. По его данным, почти треть проб не соответствует нормативам, а в Махачкале предотвращена вспышка кишечной инфекции.

Роспотребнадзор провел лабораторные исследования водопроводной воды по пяти адресам, находящимся в зоне подачи воды из Вузовского озера в Махачкале, пишет 14 июня РИА "Дагестан".

По результатам исследований выяснилось, что вода не соответствует гигиеническим нормам по привкусу, запаху и мутности. Это связано, в частности, с распространением водорослей в водоеме. Установлено, что ресурсоснабжающая организация не проводит необходимые технологические мероприятия по очистке воды в озере, в ее адрес были направлены предостережения и предписание о устранении нарушений. Организация обязана предпринять действия по недопущению "цветения" водоемов, обеспечить качественную фильтрацию воды и подачу ее населению.

В 2024 году Роспотребнадзор сообщил о жалобах от жителей Махачкалы на то, что вода из-под крана плохо пахнет. Заявки поступали от жителей улиц, на которые водопроводная вода подается с Вузовского озера. По данным ведомства, эта проблема возникает ежегодно в начале лета, она связана с "цветением" воды в озере и его заилением, а существующие очистные сооружения не обеспечивают эффективную очистку воды.

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