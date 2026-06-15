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03:57, 15 июня 2026

Роспотребнадзор сообщил о несоответствии проб воды в Махачкале гигиеническим нормам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После жалоб жителей Махачкалы республиканское управления Роспотребнадзора взяло пробы воды по пяти адресам, куда она подается из Вузовского озера. Все пробы показали несоответствие воды гигиеническим нормам по привкусу, запаху и мутности.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре прошлого года Роспотребнадзор отчитался о результатах проверки качества воды в Дагестане. По его данным, почти треть проб не соответствует нормативам, а в Махачкале предотвращена вспышка кишечной инфекции.

Роспотребнадзор провел лабораторные исследования водопроводной воды по пяти адресам, находящимся в зоне подачи воды из Вузовского озера в Махачкале, пишет 14 июня РИА "Дагестан".

По результатам исследований выяснилось, что вода не соответствует гигиеническим нормам по привкусу, запаху и мутности. Это связано, в частности, с распространением водорослей в водоеме. Установлено, что ресурсоснабжающая организация не проводит необходимые технологические мероприятия по очистке воды в озере, в ее адрес были направлены предостережения и предписание о устранении нарушений. Организация обязана предпринять действия по недопущению "цветения" водоемов, обеспечить качественную фильтрацию воды и подачу ее населению.

В 2024 году Роспотребнадзор сообщил о жалобах от жителей Махачкалы на то, что вода из-под крана плохо пахнет. Заявки поступали от жителей улиц, на которые водопроводная вода подается с Вузовского озера. По данным ведомства, эта проблема возникает ежегодно в начале лета, она связана с "цветением" воды в озере и его заилением, а существующие очистные сооружения не обеспечивают эффективную очистку воды.

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Автор: "Кавказский узел"

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