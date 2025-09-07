Треть проб воды в Дагестане не соответствуют нормативам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из взятых проб воды в Дагестане почти треть не соответствует нормативам, а в Махачкале предотвращена вспышка кишечной инфекции, отчиталось управление Роспотребнадзора в ответ на критику в Telegram о бездействии при контроле за состоянием воды.

Роспотребнадзор Дагестана отчитался сегодня о работе по проверке состояния воды. "За шесть месяцев 2025 года исследовано более 2600 проб воды в различных стационарных точках на санитарно-химические и органолептические показатели, из них 32,7% не соответствовали установленным нормативам. ⁃ Исследовано более 3600 проб воды на микробиологические показатели, из них не соответствовали установленным нормативам 3,6%. Составлено 29 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 61 предостережение, 4 представления об устранении причин и условий способствовавших совершению правонарушения; выдано 26 предписаний водоснабжающим организациям, вынесено девять постановлений о запрещении использования воды и необходимости осуществлении подвоза", сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Особенно Роспотребнадзор остановился на состоянии воды в Махачкале. "Направлено 6 исков в суды в отношении Единого оператора и 1 иск в отношении администрация г. Махачкалы по вопросу организации водоотведения и централизованного водоснабжения в районах Ипподром, Перестрой, Ветеран, Мотор, которые мы выиграли. В результате действий Роспотребнадзора совместно с Правительством РД и ЕОРД предотвращена вспышка острых кишечных инфекций в Махачкале, связанная с аварией в системе водоотведения", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Сообщение было опубликовано в ответ на критические посты в Telegram. Так, автор Telegram-канала "Спросите у Расула" отметил сегодня, что региональный Роспотребнадзор пытается показать мускулы на частном бизнесе, хотя в республике остро стоит проблема с водой. "Предлагаем провести анализ питьевой воды в Махачкале, которая течет из крана", - написал он.

"Проверять воду Роспотребнадзор Дагестана очень не любит. Неоднократно обращался к ним по этому поводу. Никакой активности они проявлять не хотят. То, что качество воды ужасное знают все, а закрывать глаза на это надо уметь", - прокомментировал это сообщение Telegram-канал "Монитор пациента и ЖКХ".

Ранее "Кавказский узел" писал, что после массового отравления в начале июля в пяти селах Магарамкентского района (Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент) был задержан чиновник, отвечающий за ЖКХ. Детсады в этих селах были закрыты, власти организовали подвоз питьевой воды для жителей. Ответственные за водоснабжение не проводили обеззараживание воды в резервуарах, сетях водоснабжения и накопительных емкостях, заявил по итогам проверки Минстрой Дагестана.

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал главу Магарамкентского района Фарида Ахмедова не уходить на военную службу и "ответить за то, что произошло". Ответственные за водоснабжение не проводили обеззараживание воды в резервуарах, сетях водоснабжения и накопительных емкостях, заявил Минстрой. Возбуждено уголовное дело, арестован директор муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство". Глава Дагестана Сергей Меликов назвал массовое отравление результатом "халатности и безответственности" и пообещал, что "ответственность понесет каждый, кто причастен к этой халатности".