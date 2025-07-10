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23:53, 10 июля 2025

Меликов пообещал наказать виновников заражения воды

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал привлечь к ответственности всех виновных в массовом отравлении жителей Магарамкентского района. Официально под следствием все еще находится только один чиновник. 

Как писал "Кавказский узел", число отравившихся водой жителей Магарамкентского района выросло к утру 10 июля до 302 человек, подавляющее большинство пострадавших составляют дети, 93 из них находятся в больнице. Власти объявили о дезинфекции воды и систем водоснабжения, с вечера 10 июля до конца суток 11 июля жителям запрещено использовать водопроводную воду даже в технических целях. 

После массового отравления в пяти селах Магарамкентского района (Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент) был задержан чиновник, отвечающий за ЖКХ. Детсады в этих селах закрыты, власти организовали подвоз питьевой воды для жителей. Ответственные за водоснабжение не проводили обеззараживание воды в резервуарах, сетях водоснабжения и накопительных емкостях, заявил по итогам проверки Минстрой Дагестана. 

В Магарамкентском районе, где произошла вспышка инфекции, организуют вакцинацию жителей. От гепатита А будут привиты все здоровые жители района, а те, кто пострадал от кишечной инфекции, получат прививки после выздоровления, сообщила пресс-служба районной администрации. 

По информации правительства Дагестана, подвоз воды в населенные пункты, которые затронула вспышка инфекции, продолжается, жителям также планируется доставить бутилированную питьевую воду. В период дезинфекции систем водоснабжения воду из под-крана строго запрещено употреблять в пищу и использовать в гигиенических целях, напомнили власти республики. 

Глава Дагестана, комментируя ситуацию в Магарамкентском районе, назвал произошедшее результатом “халатности и безответственности”. “Как выясняется, не было должной очистки и хлорирования воды, которую пили люди. На водопроводе случались аварии, о которых не сообщили в Роспотребнадзор. (...) Все виновные обязательно понесут наказание. Кто-то не сделал свою работу, кто-то счел, что “и так сойдет”, кто-то умышленно скрыл проблемы. Это не просто нарушение, это угроза жизни и здоровью граждан”, - написал Меликов в своем Telegram-канале. 

По словам Меликова, задержанный ранее директор муниципального учреждения в сфере ЖКХ - “только часть цепочки”. Глава Дагестана пообещал, что “ответственность понесет каждый, кто причастен к этой халатности”.

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Автор: "Кавказский узел"

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