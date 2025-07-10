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04:50, 10 июля 2025

Минстрой Дагестана назвал причину инфицирования воды в Магарамкентском районе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ответственные за водоснабжение в Магарамкентском районе Дагестана, где произошло массовое отравление жителей, не проводили обеззараживание воды в резервуарах, сетях водоснабжения и накопительных емкостях. 

Как писал "Кавказский узел", после массового отравления в Магарамкентском районе, где более 270 человек обратились к врачам с симптомами отравления, был задержан чиновник, отвечающий за ЖКХ. 84 пациента с кишечной инфекцией к вечеру 9 июля находились в больнице. Роспотребнадзор связал отравление жителей в пяти населенных пунктах Магарамкентского района (Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент) с употреблением водопроводной воды. Детсады в этих селах закрыты, власти организовали подвоз питьевой воды для жителей. 

По итогам проверки в Магарамкентском районе специалисты Минстроя Дагестана обнаружили нарушения эксплуатации систем водоснабжения, сообщила вечером 9 июля пресс-служба ведомства.

“Не проводятся мероприятия по обеззараживанию воды в резервуарах, в сетях водоснабжения и накопительных емкостях, что могло привести к отравлениям среди населения”, - говорится в публикации официального Telegram-канала министерства. 

10 июля ведомство планирует доставить в Магарамкентский район три тонны гипохлорита натрия для дезинфекции воды и систем водоснабжения, работы будут проводить местные коммунальщики. С 18.00 часов 10 июля и в течение целых суток 11 июля жителям сел Джепель, Мугерган, Гильяр, Куйсун, Магарамкент и Гапцах запрещено использовать водопроводную воду не только для питья и приготовления пищи, но и в технических целях, предупредил Минстрой Дагестана. 

Представители министерства также рекомендовали жителям района провести дезинфекцию частных накопителей воды - бочек, колодцев и других емкостей.

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Автор: "Кавказский узел"

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