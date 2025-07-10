Минстрой Дагестана назвал причину инфицирования воды в Магарамкентском районе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ответственные за водоснабжение в Магарамкентском районе Дагестана, где произошло массовое отравление жителей, не проводили обеззараживание воды в резервуарах, сетях водоснабжения и накопительных емкостях.

Как писал "Кавказский узел", после массового отравления в Магарамкентском районе, где более 270 человек обратились к врачам с симптомами отравления, был задержан чиновник, отвечающий за ЖКХ. 84 пациента с кишечной инфекцией к вечеру 9 июля находились в больнице. Роспотребнадзор связал отравление жителей в пяти населенных пунктах Магарамкентского района (Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент) с употреблением водопроводной воды. Детсады в этих селах закрыты, власти организовали подвоз питьевой воды для жителей.

По итогам проверки в Магарамкентском районе специалисты Минстроя Дагестана обнаружили нарушения эксплуатации систем водоснабжения, сообщила вечером 9 июля пресс-служба ведомства.

“Не проводятся мероприятия по обеззараживанию воды в резервуарах, в сетях водоснабжения и накопительных емкостях, что могло привести к отравлениям среди населения”, - говорится в публикации официального Telegram-канала министерства.

10 июля ведомство планирует доставить в Магарамкентский район три тонны гипохлорита натрия для дезинфекции воды и систем водоснабжения, работы будут проводить местные коммунальщики. С 18.00 часов 10 июля и в течение целых суток 11 июля жителям сел Джепель, Мугерган, Гильяр, Куйсун, Магарамкент и Гапцах запрещено использовать водопроводную воду не только для питья и приготовления пищи, но и в технических целях, предупредил Минстрой Дагестана.

Представители министерства также рекомендовали жителям района провести дезинфекцию частных накопителей воды - бочек, колодцев и других емкостей.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.