Подвоз воды в дагестанские села организован на фоне роста числа пострадавших

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Пять машин доставляют воду в села Магарамкентского района, где зафиксированы случаи кишечной инфекции, сельчане рассказали, что используют привозную воду для приготовления пищи. Всего симптомы отравления выявлены у 274 человек, 270 из них - дети. Чиновник, отвечающий за ЖКХ, задержан.

Как писал "Кавказский узел", 110 человек обратились к врачам в Магарамкентском районе с симптомами отравления, 18 из них

госпитализированы. Врачи оценивают состояние пациентов как легкой и средней тяжести. К 9 июля стало известно не менее, чем о 150 пострадавших детях. Массовое отравление жителей в пяти населенных пунктах Магарамкентского района (Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент) произошло, по предварительной оценке Роспотребнадзора, из-за употребления питьевой воды. С утра 8 июля в селах Магарамкентского района, где зафиксированы случаи массового отравления, не было подвоза воды, сельчане скупают бутилированную воду, рассказали местные жители. Власти отчитались о планах организовать доставку питьевой воды в пять сел и закрыли в них детсады.

«Администрацией Магарамкентского района совместно с МЧС РД организован подвоз бутилированной воды в пять населенных пунктов(Гильяр, Куйсун, Магарамкент, Верхний Тагиркент, Гапцах), где произошла вспышка кишечной инфекции. Также организован будет подвоз воды и водовозами. В первую очередь подвоз питьевой воды организован в социально значимые объекты, малоимущим семьям, инвалидам», - сообщила 9 июля администрация Магарамкентского района на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Альтернативных источников питьевой воды в данных селах нет, вода продолжает поступать в дома людей. Жители предупреждены о

недопустимости ее использования для питьевых целей, - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель районной администрации.

"Задействовано пять водовозов общим объёмом 36 тонн. В их числе находятся два десятитонных водовоза от МЧС Дагестана, а также три водовоза от Ахтынского, Сулейман-Стальского и Докузпаринского районов. В настоящее время силами МЧС и администраций указанных районов организован подвоз питьевой воды в социально значимые объекты и населению", - проинформировало сегодня МЧС Дагестана в своем Telegram-канале. Информация о подвозе воды сопровождается фотографиями водовозов и раздачи бутилированной воды.

Водовозы 9 июля в селе появились, на данное время запаса питьевой воды достаточно, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель села Магарамкент Расим. Для технических целей жители используют воду из-под крана, уточнил он.

Житель Магарамкента Салим добавил, что привозную воду семья использует для приготовления пищи. "Если запаса питьевой воды недостаточно, некоторые жители кипятят воду с крана для приготовления еды@, - рассказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Число жителей с симптомами отравления достигло 274

Симптомы кишечной инфекции выявлены у 274 человек, 270 из них дети, сообщил сегодня Минздрав Дагестана. "Болезнь протекает в легкой форме, в стационаре Магарамкентской ЦРБ развёрнуты дополнительные койки. Сейчас здесь лечатся 84 пациента с кишечной инфекцией, остальные получают лечение амбулаторно", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Роспотребнадзор Дагестана 9 июля сообщил в своем Telegram-канале, что на данное время состояние всех заболевших стабильное. "Параллельно продолжаются масштабные лабораторные исследования отобранных проб воды и биоматериала, направленные на выявление

источника инфекции", - проинформировал Роспотребнадзор.

В ведомстве призвали использовать для питья и приготовления пищи только бутилированную или кипяченую воду, и не употреблять воду из-под крана.

8 июля Роспотребнадзор проинформировал, что в ходе эпидемиологического расследования установлено, что одной из причин возникновения вспышки является ненадлежащее качество водоподготовки и отсутствие хлорирования воды в системе водоснабжения населенных пунктов.

"Кроме того, выявлено, что информация об авариях на водопроводе, произошедших 30 июня и 4 июля, не была своевременно доведена до

управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан", - сообщили в ведомстве.

Следком отчитался о задержании чиновника в связи с отравлениями

Ведется расследование уголовного дела, возбужденного по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ).

"По подозрению в совершении указанного преступления задержан директор муниципального бюджетного учреждения муниципального района "Магарамкентский район" "Жилищно-коммунальное хозяйство». В ближайшее время следствие обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения. По уголовному делу назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза, проведены обыски в администрации района, допрошены свидетели и потерпевшие. В отношении всех потерпевших назначены судебно-медицинские экспертизы", - сообщил сегодня Следком Дагестана в своем Telegram-канале.

Напомним, что в начале июня 2024 года не менее 228 человек были госпитализированы в Буйнакске после массового отравления. 11 июня 2024 года управление Роспотребнадзора заявило, что источником массового заражения горожан стала водопроводная вода, а у шестерых заболевших найдено несколько кишечных инфекций: дизентерия, норовирус и ротавирус. Массовые отравления в городе происходят на фоне попадания канализационных стоков в изношенные водопроводные сети и незаконных врезок в систему подачи воды, указали дагестанские специалисты. В марте дело бывшего исполняющего обязанности директора "Буйнакскводоканала" было передано в суд.

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