Специалисты назвали предпосылки массовых отравлений в Буйнакске

22 июня 2024, 16:54

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Массовые отравления жителей Буйнакска происходят на фоне попадания канализационных стоков в изношенные водопроводные сети и незаконных врезок в систему подачи воды, указали дагестанские специалисты.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня мэрия Буйнакска на фоне стабилизации ситуации с распространением кишечной инфекции отменила режим повышенной готовности, введенный после массового отравления горожан.

Не менее 228 человек были госпитализированы после массового отравления. 11 июня управление Роспотребнадзора заявило, что источником массового заражения горожан стала водопроводная вода, а у шестерых заболевших найдено несколько кишечных инфекций: дизентерия, норовирус и ротавирус.

Официальная причина заражения воды, по состоянию на 22 июня, не названа в телеграм-канале управления Роспотребнадзора по Дагестану. Бывший сотрудник ЖКХ Буйнакского района на условиях анонимности сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что причиной попадания стоков в городской водовод стали ветхие водопроводные сети, которые не реконструировались десятилетиями.

В январе 2021 года также произошло массовое отравление жителей Буйнакска водопроводной водой, тогда к врачам обратились 359 человек. В городе было приостановлено водоснабжение, закрылись детсады, а школьники были переведены на дистанционное обучение. По итогам расследования уголовного дела в феврале 2022 года руководитель "Буйнакскводоканала" был оштрафован всего на 100 тысяч рублей, при этом обвинитель требовал еще меньшего штрафа – в 50 тысяч рублей.

Вода из канализации попала в дырявые водопроводные трубы, и оттуда в дома

"Вода из канализации попала в дырявые водопроводные трубы, и оттуда в дома горожан. Проблема усугубилась после того, как в конце прошлого года был запущен новый водовод «Чиркей-Буйнакск», после чего, как обещали власти, проблема водоснабжения Буйнакска будет решена. Но давления с водовода не выдерживали ветхие городские сети, их постоянно прорывало", - рассказал он.

Износ внутригородских сетей водоснабжения и водоотведения составил 80%, заявил глава Буйнакска в декабре 2023 года, после открытия водовода «Чиркей-Буйнакск». "Проектно-сметная документация на обновление городских сетей и строительство очистных сооружений сейчас проходит госэкспертизу, как получим положительное заключение в этой части тоже мы продолжим работу", - привело его слова РИА «Дагестан».

Попадание в водопроводные сети сточных вод и незаконные врезки от канализаций – основные причины загрязнения питьевой воды, считает врач Аминат Алиева.

Как и в 2021 году, произошло поступление грязных стоков в водоводы

"Природных факторов, влияющих на загрязнение воды, очень мало. Это может случиться после обильных дождей и последующего загрязнения водоемов. В данном случае, как и в 2021 году, произошло поступление грязных стоков в водоводы с питьевой водой", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме загрязнения водовода, есть и другие причины заболевания людей острой кишечной инфекцией, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности санитарный врач из Дагестана.

"У большой части населения, особенно детей, отсутствует культура постоянного мытья рук перед едой, фруктов и овощей. Но стоит отметить, что и подаваемая в краны вода не везде соответствует нормам. Поэтому в летнее время периодически возникают вспышки инфекций", - сказал он.

Напомним, в связи с новым массовым отравлением возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников "Буйнакскводоканала". 10 июня в ходе обыска на предприятии были изъяты документы, также проведен осмотр лаборатории, где производится хлорирование воды. Дело расследуется по той же части 1 статьи 238 УК РФ 1 , по которой в феврале 2022 года руководитель "Буйнакскводоканала" отделался штрафом.

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