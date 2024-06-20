20 июня 2024, 11:23

Снижение заболеваемости позволило снять особый режим в Буйнакске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На фоне стабилизации ситуации с распространением кишечной инфекции принято решение отменить в Буйнакске режим повышенной готовности, введенный ранее после массового отравления людей, сообщили власти.

Как информировал "Кавказский узел", 9 июня в Буйнакске произошло массовое отравление людей, к врачам обратились не менее 359 человек. Роспотребнадзор заявил, что отравление произошло из-за грязной водопроводной воды.

В январе 2021 года также произошло массовое отравление жителей Буйнакска водопроводной водой, тогда к врачам обратились 359 человек. В городе было приостановлено водоснабжение, закрылись детсады, а школьники были переведены на дистанционное обучение. По итогам расследования уголовного дела в феврале 2022 года руководитель "Буйнакскводоканала" был оштрафован всего на 100 тысяч рублей, при этом обвинитель требовал еще меньшего штрафа – в 50 тысяч рублей.

После массового отравления из-за грязной питьевой воды в Буйнакске отменен режим повышенной готовности, сообщила пресс-служба городской администрации.

Режим отменен на фоне стабилизации ситуации с распространением острой кишечной инфекции, привел сегодня ТАСС сообщение пресс-службы.

В своем телеграм-канале администрация Буйнакска отчиталась о проведении дезинфекции в госучреждениях, в том числе в детсадах "Жемчужинка", №18 и №10.

Напомним, после массового отравления в Буйнакске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников "Буйнакскводоканала". 10 июня в ходе обыска на предприятии были изъяты документы, также проведен осмотр лаборатории, где производится хлорирование воды. Дело расследуется по той же части 1 статьи 238 УК РФ, по которой в феврале 2022 года руководитель "Буйнакскводоканала" был оштрафован.

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Примечание:

"Санитарная обработка улиц начата после массового отравления в Буйнакске", "Роспотребнадзор предупредил махачкалинцев об угрозе заражения от водопроводной воды", "Мэрия Буйнакска проблемы с качеством воды объяснила изношенностью сетей".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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