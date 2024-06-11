Силовики провели обыск в "Буйнаксводоканале"

11 июня 2024, 07:18

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В "Буйнаксводоканале" в ходе обыска изъяты документы, имеющие значение для расследования дела о массовом отравлении жителей, сообщил Следком.

Как информировал "Кавказский узел", в Буйнакске более 270 человек обратилось к врачам с признаками острой кишечной инфекции, госпитализированы 84 жителя. Массовое отравление произошло после употребления водопроводной воды, начато расследование уголовного дела в отношении сотрудников городского "Водоканала". Детские учреждения Буйнакска закрылись на карантин.

После массового отравления людей в МУП "Буйнаксводоканал" проведены обыски, сообщил Следком.

"Изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела. Также проведен осмотр лаборатории, где производится хлорирование воды и ее исследование", – привел 10 июня "Интерфакс" сообщение ведомства.

Напомним, следствие считает, что пострадавшие от отравления употребляли питьевую воду, которая подается в дома жителей Буйнакска по водопроводным линиям. Власти города 10 июня отчитались об организации развоза воды, в том числе – бутилированной.

"Кавказский узел" также писал, что в Буйнакском районе ранее неоднократно происходили массовые отравления людей. В частности, 22 июня 2022 года в селе Нижнее Казанище 49 человек были госпитализированы с признаками пищевого отравления. 13 января 2021 года после вспышки кишечной инфекции в Буйнакске был госпитализирован 61 ребенок и 10 взрослых.

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