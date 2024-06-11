Детские учреждения Буйнакска закрыты на карантин после массового отравления

11 июня 2024, 05:36

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Глава Дагестана Сергей Меликов поручил властям Буйнакска перевести на карантин все детские учреждения в городе из-за массового отравления. Меликов также сообщил, что, по предварительным данным, отравление произошло после употребления водопроводной воды.

Как писал "Кавказский узел", более 270 человек обратилось к врачам в Буйнакске с признаками острой кишечной инфекции, госпитализировано более 30 жителей, в том числе 21 ребенок. Массовое отравление произошло после употребления водопроводной воды, начато расследование уголовного дела в отношении сотрудников городского "Водоканала", сообщил Следственный комитет. Пять пунктов раздачи питьевой воды начали работу в Буйнакске после массового отравления жителей, отчиталась мэрия. К вечеру 10 июня число госпитализированных возросло до 84 человек, власти Буйнакска отчитались о подвозе воды по 37 адресам.

Ранее массовое отравление водопроводной водой произошло в Буйнакске 13 января 2021 года, после вспышки кишечной инфекции был госпитализирован 61 ребенок и 10 взрослых. Следователи занялись проверкой работы водопроводных сетей. Врио директора "Буйнакскводоканала" Абдулвагаб Шарипов был обвинен в поставке жителям некачественной питьевой воды. Горсуд оштрафовал его на 100 тысяч рублей.

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил перевести все детские учреждения Буйнакска на карантин после массового отравления. Он сообщил в своем телеграм-канале 10 июня, что провел совещание, на котором руководству города и было дано это поручение.

Меликов также сообщил, что создан оперативный штаб, куда вошли городские службы, Роспотребнадзор, Минздрав, Минстрой, МЧС. В Дагестан приехали сотрудники центрального аппарата Роспотребнадзора, которые провели расследование. Они предварительно подтвердили, что отравление произошло из-за водопроводной воды. "В лаборатории находятся отобранные пробы воды, после результатов будут приниматься дополнительные решения, в том числе по очистке", - написал глава Дагестана.

Он также сообщил, что состояние здоровья пациентов улучшается "быстро" после начала пандемии, часть из них обратились к врачам по поводу выписки, однако специалисты настаивают, что они должны остаться под наблюдением хотя бы на сутки.

Меликов сообщил, что Минпромторг организовал доставку воды, к работе подключились фонды "Чистое сердце", "Инсан", "Имени Алигаджи Акушинского", а также предприятия. Собрано более 53 тонн бутилированный воды.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что 22 июня 2022 года в селе Нижнее Казанище 49 человек были госпитализированы с признаками пищевого отравления. Причиной отравления была названа продукция местной кондитерской.

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