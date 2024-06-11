Число госпитализированных с кишечной инфекцией жителей Буйнакска достигло 84

11 июня 2024, 00:32

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84 человека госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции в Буйнакске, сообщил Минздрав. Власти города отчитались о подвозе воды по 37 адресам.

Как писал "Кавказский узел", более 270 человек обратилось к врачам в Буйнакске с признаками острой кишечной инфекции, госпитализировано более 30 жителей, в том числе 21 ребенок. Массовое отравление произошло после употребления водопроводной воды, начато расследование уголовного дела в отношении сотрудников городского "Водоканала", сообщил Следственный комитет. Пять пунктов раздачи питьевой воды начали работу в Буйнакске после массового отравления жителей, отчиталась мэрия. Авторы комментариев в Telegram призвали администрацию организовать доставку воды и по другим адресам.

В инфекционном стационаре Буйнакской ЦГБ находятся на лечении 84 пациента, в больнице развёрнуты дополнительные койки, сообщил 10 июня Минздрав Дагестана в своем Telegram-канале.

Глава республиканского Минздрава Татьяна Беляева в эфире ГТРК "Дагестан" сообщила, что пациентов в тяжелом состоянии среди них нет, также многим оказывается помощь амбулаторно.

Ведомство отчиталось о профилактических мерах. "Минздравом Дагестана начато фагирование контактных лиц и заболевших в легкой форме для предупреждения распространения кишечной инфекции. Введение интести-бактериофага помогает не заболеть острой кишечной инфекцией или перенести ее легко. Для проведения подворовых обходов привлечены волонтеры-медики Буйнакского медицинского училища", - указано в сообщении в Telegram-канале Минздрава.

Власти города отчитались о развозе бутилированной воды по 37 адресам. "Завтра доставка питьевой бутилированной воды населению будет продолжена", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии Буйнакска от 23.30 мск 10 июня.

Напомним, в Буйнакском районе ранее неоднократно происходили массовые отравления людей. Так, 22 июня 2022 года в селе Нижнее Казанище 49 человек были госпитализированы с признаками пищевого отравления. Причиной отравления была названа продукция местной кондитерской.

13 января 2021 года после вспышки кишечной инфекции в Буйнакске был госпитализирован 61 ребенок и 10 взрослых. Следователи занялись проверкой работы водопроводных сетей. Врио директора "Буйнакскводоканала" Абдулвагаб Шарипов был обвинен в поставке жителям некачественной питьевой воды. Горсуд оштрафовал его на 100 тысяч рублей.

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