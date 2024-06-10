Ремонт на "Водоканале". Фото: derbend.ru https://derbend.ru/2023/09/05/obekt-kotorogo-zhdali-desyatiletiya-vodovod-chirkej-bujnaksk/

10 июня 2024, 14:02

Сотрудники "Водоканала" Буйнакска заподозрены по делу о массовом отравлении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отравление жителей Буйнакска произошло после употребления водопроводной воды, начато расследование уголовного дела в отношении сотрудников городского "Водоканала", сообщил Следственный комитет.

Как писал "Кавказский узел", более 270 человек обратилось к врачам с признаками острой кишечной инфекции, госпитализировано более 30 жителей Буйнакска, в том числе 21 ребенок.

В связи с массовым отравлением жителей Буйнакска возбуждено уголовное дело "по факту оказания МУП "Буйнакскводоканал" услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей" (часть 1 статьи 238 УК РФ), сообщило сегодня дагестанское управление СКР.

По данным следствия, пострадавшие "употребляли питьевую воду, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям".

"Проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы, устанавливаются лица, причастные к преступлению", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Напомним, в Буйнакском районе ранее неоднократно происходили массовые отравления людей. Так, 22 июня 2022 года в селе Нижнее Казанище 49 человек были госпитализированы с признаками пищевого отравления. Причиной отравления была названа продукция местной кондитерской.

13 января 2021 года после вспышки кишечной инфекции в Буйнакске был госпитализирован 61 ребенок и 10 взрослых. Следователи занялись проверкой работы водопроводных сетей. Врио директора "Буйнакскводоканала" Абдулвагаб Шарипов был обвинен в поставке жителям некачественной питьевой воды. Горсуд оштрафовал его на 100 тысяч рублей.

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Примечание:

"Санитарная обработка улиц начата после массового отравления в Буйнакске", "Роспотребнадзор предупредил махачкалинцев об угрозе заражения от водопроводной воды", "Мэрия Буйнакска проблемы с качеством воды объяснила изношенностью сетей".

Автор: "Кавказский узел"

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