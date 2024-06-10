Массовое отравление произошло в Буйнакске

10 июня 2024, 10:55

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С жалобами на острое кишечное отравление в Буйнакске к врачам обратилось более 270 местных жителей, более 30 человек госпитализированыно, сообщили власти.

По словам пресс-секретаря администрации Буйнакска Арипа Аримова, с признаками острого кишечного отравления госпитализировано более 30 местных жителей, из них 21 несовершеннолетний.

Всего с жалобами на признаки отправления к врачам обратилось более 270 человек, уточнил он. "Ситуация на контроле у главы города и регионального Минздрава. Все силы и средства имеются для оказания помощи. Специалистами местного отделения Роспотребнадзора уже проводится эпидемиологическое расследование", – привел сегодня ТАСС слова Аримова.

"Кавказский узел" также писал, что в Буйнакском районе ранее неоднократно происходили массовые отравления людей. Так, 13 января 2021 года после вспышки кишечной инфекции в Буйнакске был госпитализирован 61 ребенок и 10 взрослых. Следователи занялись проверкой работы водопроводных сетей. 22 июня 2022 года в селе Нижнее Казанище 49 человек были госпитализированы с признаками пищевого отравления. Причиной массового отравления стала продукция местной кондитерской.

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