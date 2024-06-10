Жители Буйнакска попросили мэрию обеспечить их питьевой водой

10 июня 2024, 17:42

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Пять пунктов раздачи питьевой воды начали работу в Буйнакске после массового отравления жителей, отчиталась мэрия. Авторы комментариев в Telegram призвали администрацию организовать доставку воды и по другим адресам.

Как писал "Кавказский узел", более 270 человек обратились к врачам в Буйнакске с признаками острой кишечной инфекции, госпитализированы более 30 жителей, в том числе 21 ребенок. Массовое отравление произошло после употребления водопроводной воды, начато расследование уголовного дела в отношении сотрудников городского "Водоканала", сообщил Следственный комитет.

Тяжелых случаев заболевания острой кишечной инфекцией у госпитализированных нет, сообщила глава Минздрава Дагестана Татьяна Беляева. "Вся необходимая помощь пациентам оказывается в полном объеме", - сказала она в телесюжете, опубликованном сегодня в телеграм-канале ГТРК "Дагестан".

Министр здравоохранения призвала жителей Буйнакска "до стабилизации эпидемиологической ситуации использовать кипяченую или бутилированную воду". "Помимо этого, вопрос обсуждается в администрации по пунктам доставки бутилированной воды", - сказала она. Беляева подчеркнула, что источник заражения пока не известен, но власти не исключают, что это может быть водопроводная вода.

Дагестанское управление Роспотребнадзора также призвало жителей города "пить только кипяченую и бутилированную воду". "Сотрудники Роспотребнадзора проводят лабораторные исследования и мониторинг проб воды в сети водоснабжения. Принимаются все необходимые меры для ограничения очага инфекции, предотвращения ее распространения", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Администрация Буйнакска в 15.07 мск отчиталась в своем телеграм-канале о доставке воды горожанам. "В городе Буйнакск началась раздача питьевой бутилированной воды. Воду получили жители ЖМЗ, в районе академического лицея (школа № 6); старая автостанция; ЦГБ. Также машины с бутилированной водой направлены в [квартал] Приреченск", - говорится в сообщении.

По состоянию на 17.37 мск, под публикацией размещено 15 комментариев. Авторы большинства из них попросили администрацию о доставке воды и по другим адресам. "На Газимагомеда 7 тоже отправьте", - попросил, в частности, пользователь с ником, состоящим из изображения цветка. "И на Гази-Магомеда 33", - добавил другой пользователь.

"В центре города не раздаете и на Зульпукарова улице?" – поинтересовалась Suvujat. "На Муслима Атаева 23 отправьте", - призвал пользователь с ником, состоящим из знаков подчеркивания. "На Чехова тоже отправьте. Вообще всему городу обеспечьте, раз такое дело, чтоб никому не было обидно", - написал Гектор.

"В Микрорайон тоже приезжайте", - попросила Абдурахманова. "Верно, Микрорайону тоже нужна вода, вообще, раз раздаёте, нужно во всех районах", - согласилась Умм Сафия.

"А в Микрорайон когда привезут воду?" – поинтересовалась Мадина. "В Микрорайоне людей нет, что ли? Будьте так добры и про нас не забывать!" – заявил 99999. Представитель администрации, по состоянию на 17.37 мск, не ответил на вопросы пользователей.

Напомним, в Буйнакском районе ранее неоднократно происходили массовые отравления людей. Так, 22 июня 2022 года в селе Нижнее Казанище 49 человек были госпитализированы с признаками пищевого отравления. Причиной отравления была названа продукция местной кондитерской.

13 января 2021 года после вспышки кишечной инфекции в Буйнакске был госпитализирован 61 ребенок и 10 взрослых. Следователи занялись проверкой работы водопроводных сетей. Врио директора "Буйнакскводоканала" Абдулвагаб Шарипов был обвинен в поставке жителям некачественной питьевой воды. Горсуд оштрафовал его на 100 тысяч рублей.

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