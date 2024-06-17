169 пациентов с отравлением выписаны из больницы в Буйнакске

17 июня 2024, 22:37

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59 человек остаются в больнице Буйнакска после массового отравления, 169 человек уже выписаны, сообщил Минздрав Дагестана. Эпидобстановка в городе стабилизируется, а пробы воды в последние дни соответствуют санитарным нормам, отчитался Роспотребнадзор.

В январе 2021 года также произошло массовое отравление жителей Буйнакска водопроводной водой, тогда к врачам обратились 359 человек. В городе было приостановлено водоснабжение, закрылись детсады, а школьники были переведены на дистанционное обучение. По итогам расследования уголовного дела в феврале 2022 года руководитель "Буйнакскводоканала" был оштрафован всего на 100 тысяч рублей, при этом обвинитель требовал еще меньшего штрафа – в 50 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня жители Буйнакска начали обращаться к врачам с жалобами на симптомы кишечной инфекции. 11 июня управление Роспотребнадзора подтвердило, что источником массового заражения горожан стала водопроводная вода. В шести случаях у заболевших обнаружено несколько кишечных инфекций: дизентерия, норовирус и ротавирус, заявило ведомство. К 15 июня из больниц был выписан 141 человек, пострадавший от отравления, в стационаре оставались 58 пациентов. Представитель мэрии сообщил 15 июня, что около 100 детей вакцинированы от гепатита А. 16 июня мэрия отчиталась, что открылся мобильный пункт вакцинации от гепатита, в связи с массовым отравлением проводится также дополнительное обеззараживание водопроводной воды.

Минздрав Дагестана сообщил сегодня в своем телеграм-канале, что на стационарном лечении в Центральной городской больнице Буйнакска с симптомами кишечной инфекции находится 59 пациентов. 169 человек уже пролечено и выписано домой.

В Роспотребнадзоре Дагестана корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что наблюдается стабилизация эпидемиологической ситуации по заболеваемости в Буйнакске. Также стабилизируется состояние оставшихся на лечении, сообщили в ведомстве.

"Пробы воды, исследованные в последние дни, указывают на соответствие воды санитарным требованиям. Однако продолжается гиперхлорирование, усиленный лабораторный мониторинг и контроль за своевременным устранением утечек на водопроводной сети", - сообщил представитель ведомства.

В Буйнакской Центральной городской больнице корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что по состоянию на 17 июня от гепатита А привито 236 взрослых и 408 детей.

Врач Аминат Алиева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что гепатит А является "болезнью грязных рук", и заражение им происходит, чаще всего, в связи с плохими санитарными условиями и ненадлежащей личной гигиеной. "Обязательно должны пройти вакцинацию те, кто находился в группе риска, общаясь с заболевшими кишечной инфекцией. Это поможет предотвратить распространение гепатита А", - сказала врач.

Несколько жителей Буйнакска рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что с графиком подвоза воды они не ознакомлены.

"Знаю, что 16 июня привозили воду на улицы Зульпукарова и Достоевского", - сказал Магомед.

"Не было подвоза воды на улицы Зиявдина Магомедова, Бейбулатова и Достоевского", - рассказала Кистаман.

В связи с новым массовым отравлением возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников "Буйнакскводоканала". 10 июня в ходе обыска на предприятии были изъяты документы, также проведен осмотр лаборатории, где производится хлорирование воды. Дело расследуется по той же части 1 статьи 238 УК РФ, по которой в феврале 2022 года руководитель "Буйнакскводоканала" отделался штрафом.

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