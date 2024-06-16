Пункт вакцинации открыт в Буйнакске на фоне массового отравления

16 июня 2024, 16:39

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Для жителей Буйнакска открылся мобильный пункт вакцинации от гепатита, в связи с массовым отравлением проводится также дополнительное обеззараживание водопроводной воды, отчиталась сегодня мэрия. Горожане в комментариях перечислили адреса домов, жители которых нуждаются в доставке питьевой воды.

Как писал "Кавказский узел", представитель мэрии сообщил 15 июня, что около 100 детей вакцинированы от гепатита А. Днем ранее, 14 июня, жители Буйнакска пожаловались, что власти не обнародовали график подвоза воды по конкретным улицам.

9 июня жители Буйнакска начали обращаться к врачам с жалобами на симптомы кишечной инфекции. 11 июня управление Роспотребнадзора подтвердило, что источником массового заражения горожан стала водопроводная вода. В шести случаях у заболевших обнаружено несколько кишечных инфекций: дизентерия, норовирус и ротавирус, заявило ведомство. К 15 июня из больниц был выписан 141 человек, пострадавший от отравления, в стационаре оставались 58 пациентов.

Сегодня в здании администрации Буйнакска "для удобства жителей" открылся мобильный пункт вакцинации от гепатита А, сообщила в своем телеграм-канале мэрия города. "Желающим сделать прививку необходимо иметь копию паспорта и СНИЛС. До вакцинации в обязательном порядке проводится осмотр врачом для выявления противопоказаний", - говорится в публикации.

Кроме того, 17 июня в городской поликлинике будет открыт прививочный кабинет для вакцинации от гепатита А, отмечается в сообщении. Также власти города приняли "дополнительные меры по обеззараживаннию воды", отметила мэрия. "В городе началось гиперхлорирование водяной системы. Убедительная просьба использовать полученную воду в технических целях", - говорится в публикации.

В другой публикации администрация города сообщила сегодня, что в Буйнакск поступила очередная партия бутилированной воды для раздачи жителям. Под этим сообщением, по состоянию на 16.35 мск, размещен 31 комментарий. Авторы многих из них назвали адреса домов, жители которых нуждаются в доставке воды.

"На Джамала Кумухского 69, пятиэтажный дом, подвезите, пожалуйста, бутилированную воду. Устали постоянно покупать", - написал, в частности, ∆zh∆. "49 дом тоже приезжайте, не всем вода досталась", - попросил Kamil. "Ленина 77. Сколько раз пишу, нету воды", - пожаловалась Ханум. "На Айвазовского ни разу воду не привозили", - написала Dadashka Dadashka.

Никак поймать не могу момент, когда воду раздают

"На Костемирова тоже отправьте", - призвала Патимат Кадирова. "На Кутузова улицу отправьте, пожалуйста, сколько можно просить, никак поймать не могу момент, когда воду раздают. Я что, должна по городу гулять, искать, где воду раздают?" – возмутилась А Х.

"На Джамала Кумухского 73, когда привезёте бутилированную воду?" – поинтересовался S. "Вода по вашему адресу была сегодня доставлена. Водитель сигналил, кричал "Вода", но, к сожалению, никто из жителей не вышел!" – ответил на это представитель мэрии. "Не было машины, может, машина подальше по улице была, но в общем дворе не было машины", - возразил S. "Именно по вашему адресу была направлена машина", - написал в ответ представитель властей.

Напомним, в январе 2021 года также произошло массовое отравление жителей Буйнакска водопроводной водой, тогда к врачам обратились 359 человек. В городе было приостановлено водоснабжение, закрылись детсады, а школьники были переведены на дистанционное обучение. По итогам расследования уголовного дела в феврале 2022 года руководитель "Буйнакскводоканала" был оштрафован всего на 100 тысяч рублей, при этом обвинитель требовал еще меньшего штрафа – в 50 тысяч рублей.

В связи с новым массовым отравлением возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников "Буйнакскводоканала". 10 июня в ходе обыска на предприятии были изъяты документы, также проведен осмотр лаборатории, где производится хлорирование воды. Дело расследуется по той же части 1 статьи 238 УК РФ 1 , по которой в феврале 2022 года руководитель "Буйнакскводоканала" отделался штрафом.

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