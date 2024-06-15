Жители Буйнакска пожаловались на отсутствие графиков подвоза водыё

15 июня 2024, 00:58

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В больнице Буйнакска остаются 89 человек, обратившихся к врачам после отравления водопроводной водой. Говорить о том, что вода соответствует нормам, пока преждевременно, отметили представители властей. Жители Буйнакска пожаловались, что график и время подвоза воды по конкретным улицам нигде не обнародован.

В январе 2021 года также произошло массовое отравление жителей Буйнакска водопроводной водой, тогда к врачам обратились 359 человек. В городе было приостановлено водоснабжение, закрылись детсады, а школьники были переведены на дистанционное обучение. По итогам расследования уголовного дела в феврале 2022 года руководитель "Буйнакскводоканала" был оштрафован всего на 100 тысяч рублей, при этом обвинитель требовал еще меньшего штрафа – в 50 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня жители Буйнакска начали обращаться к врачам с жалобами на симптомы кишечной инфекции. 11 июня управление Роспотребнадзора подтвердило, что источником массового заражения горожан стала водопроводная вода. В шести случаях у заболевших обнаружено несколько кишечных инфекций: дизентерия, норовирус и ротавирус, заявило ведомство. 14 власти Дагестана сообщили, что на амбулаторное лечение в Буйнакске переведены шесть взрослых и 96 детей, а число обратившихся к врачам после отравления водопроводной водой снижается.

Вечером 14 июня Минздрав Дагестана в своем телеграм-канале сообщил, что выписано уже 110 пациентов, пролеченных от кишечной инфекции, 89 пациентов еще находятся на лечении в Центральной городской больнице Буйнакска, тяжелых случаев болезни нет.

На прошедшем в тот же день оперативном совещании по ситуации с отравлением министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева сообщила, что заболевание у пациентов протекает в среднетяжелой форме. По ее словам, проводятся подворовые обходы, которыми охвачено около шести тысяч человек. Они показали, что многие заболевшие лечатся дома. «Мы имеем дело с микст-инфекцией. Очень важна вакцинация. Вакцинированы и фагированы, согласно предписанию Роспотребнадзора, должны быть не только дети, но и все работники Горводоканала, пищеблоков в детских садах и школах, учителя и воспитатели. Чтобы охватить иммунизацией всех, кого необходимо, нам потребуется закупка дополнительной вакцины, в том числе от дизентерии», – сказала Беляева.

Жителям Буйнакска подвезено около 86 тонн питьевой воды, из них 63 тонны - бутилированной, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Роспотребнадзора Дагестана.

«Ежедневно осуществляется лабораторный контроль качества подаваемой воды. Пробы отбираются каждый день в распределительной сети в различных точках города. Говорить о том, что вода пришла в нормативное состояние, преждевременно. Регистрируются отклонения от нормативных значений по органолептическим показателям и мутности», - рассказал представитель ведомства.

Вода, подаваемая жителям, пока не соответствует всем нормам, она проходит гиперхлорирование и ее можно использовать только в технических целях. Население будет проинформировано, когда воду можно будет использовать для питья, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации Буйнакска.

Горожане пожаловались корреспонденту "Кавказского узла", что график и время подвоза питьевой воды по конкретным улицам так и не был обнародован.

«Не привозили воду на улицу Чкалова», - говорит Абдурагим.

«На улицу Салаватова не дождались привоза воды», - сообщила Кистаман.

В зависимости от возбудителя, существуют несколько видов кишечных инфекций. Самые опасные - холера и брюшной тиф. Инфекции передаются через воду, пищевые продукты и грязные руки, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" врач Наида Абдулмуслимова.

«Следует избегать контактов с загрязненной инфекциями водой в любом виде. В том числе опасно ее давать домашним животным, так как есть заболевания, которые передаются от животного человеку», - рассказала врач.

Напомним, в январе 2021 года также произошло массовое отравление жителей Буйнакска водопроводной водой, тогда к врачам обратились 359 человек. В городе было приостановлено водоснабжение, закрылись детсады, а школьники были переведены на дистанционное обучение. По итогам расследования уголовного дела в феврале 2022 года руководитель "Буйнакскводоканала" был оштрафован всего на 100 тысяч рублей, при этом обвинитель требовал еще меньшего штрафа – в 50 тысяч рублей.

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