Жители Буйнакска пожаловались на нехватку питьевой воды

12 июня 2024, 11:28

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Раздача бесплатной бутилированной воды в Буйнакске проводится изредка и лишь в некоторых местах, а в магазинах на фоне массового отравления наблюдается дефицит питьевой воды, рассказали горожане. Источником заражения жителей стала водопроводная вода, озвучил итоги проверки Роспотребнадзор.

Как писал "Кавказский узел", массовое отравление жителей Буйнакска произошло, по предварительным данным властей, из-за употребления водопроводной воды. С 9 по 11 июня в больницы были доставлены 127 пациентов с симптомами кишечной инфекции. Власти отчитались о подвозе жителям питьевой воды.

В январе 2021 года также произошло массовое отравление жителей Буйнакска водопроводной водой, тогда к врачам обратились 359 человек. В городе было приостановлено водоснабжение, закрылись детсады, а школьники были переведены на дистанционное обучение. По итогам расследования уголовного дела, в феврале 2022 года, руководитель "Буйнакскводоканала" был оштрафован всего на 100 тысяч рублей, при этом обвинитель требовал еще меньшего штрафа – в 50 тысяч рублей.

Некоторые жители Буйнакска рассказали сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что бутилированная вода по городу развозится, но люди не проинформированы о точках ее раздачи, а на некоторых улицах они не заметили машин с водой.

"На улице Чехова, где частный сектор, я не видела раздачу воды, на соседних улицах соседи сказали, что приезжала машина. Воду быстро разбирают", - рассказала, в частности, Патимат.

Жители улицы Чехова вечером 10 июня получили доставленную туда бутилированную воду, отчиталась в своем телеграм-канале администрация Буйнакска.

"В микрорайоне с пятиэтажками в одном месте только видел, чтобы привозили воду. Почему бы не опубликовать точные адреса? Приходится покупать пятилитровые баклажки в магазине, бесплатной воды не дождешься", - пожаловался житель города Абдул.

Остались только полуторалитровые, но их тоже быстро разбирают

Горожанка Марьям сообщила, что "машина один раз приезжала, но воду сразу разобрали". "Мы сразу купили домой запас воды. В ближайших магазинах большие пятилитровые баклажки закончились, остались только полуторалитровые, но их тоже быстро разбирают. У нас несколько пожилых соседей, которые самостоятельно не могут таскать издалека бесплатную воду, муж купил им и отвез", - рассказала женщина.

В городе 21 детский сад, в настоящее время все они закрыты, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник управления Роспотребнадзора.

11 июня управление Роспотребнадзора подтвердило, что источником массового отравления стала вода. "Результаты лабораторных исследований, отобранных проб воды во время вспышки кишечной инфекции в Буйнакске, подтвердили первичные предположения специалистов Роспотребнадзора - вспышка произошла из-за воды, в ней обнаружены возбудители кишечных инфекций... В шести случаях у заболевших обнаружен микс кишечных инфекций: дизентерия, норовирус и ротавирус", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

По делу врио директора "Буйнакскводоканала" Абдулвагаба Шарипова, оштрафованного в 2022 году на 100 тысяч рублей по делу о массовом отравлении, суд вынес "компромиссное решение", сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Рустам Ахмедов.

"Часть 1 статьи 238 УК РФ предусматривает штраф в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет. Обвиняемому могут назначить обязательные работы на срок до 360 часов, предусматриваются меры по ограничению свободы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок", - напомнил юрист.

Он отметил, что в случае выявления фактов причинения тяжкого вреда здоровью либо смерти человека дело могло быть переквалифицировано на часть 2 этой статьи. Она предусматривает штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет.

Напомним, в связи с массовым отравлением детские учреждения в Буйнакске закрыты на карантин, власти города также отменили праздничные мероприятия, запланированные по случаю Дня России.

Следователи начали расследование уголовного дела в отношении сотрудников "Буйнакскводоканала" в связи с массовым отравлением. 10 июня в ходе обыска на предприятии были изъяты документы, также проведен осмотр лаборатории, где производится хлорирование воды. Дело расследуется по той же части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), по которой в феврале 2022 года руководитель "Буйнакскводоканала" отделался штрафом.

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