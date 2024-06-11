Раздача воды в Буйнакске. Стоп-кадр видео из Telegram-канала администрации Буйнакска от 11.06.24, https://t.me/gorodbuynaksk/3991

11 июня 2024, 22:15

Выросло число госпитализированных с отравлением в Буйнакске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В больницы Буйнакска поступило 127 пациентов с симптомами кишечной инфекции, 36 из них уже выписаны, сообщил Минздрав. Власти города отчитались о продолжении подвоза воды, призвав не употреблять воду из-под крана.

Ранее массовое отравление водопроводной водой произошло в Буйнакске 13 января 2021 года, после вспышки кишечной инфекции был госпитализирован 61 ребенок и 10 взрослых. Следователи занялись проверкой работы водопроводных сетей. Врио директора "Буйнакскводоканала" Абдулвагаб Шарипов был обвинен в поставке жителям некачественной питьевой воды. Горсуд оштрафовал его всего на 100 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", массовое отравление произошло после употребления водопроводной воды, начато расследование уголовного дела в отношении сотрудников городского "Водоканала",  К вечеру 10 июня число госпитализированных возросло до 84 человек, власти Буйнакска отчитались о подвозе воды по 37 адресам. Детские учреждения города закрылись на карантин.  

Общее число госпитализированных с симптомами кишечной инфекции в Буйнакске выросло до 127. В городской больнице Буйнакска  выписано уже 36 пациентов, поступивших с острой кишечной инфекцией. В стационаре лечится 91 пациент, из них 72 дети, сообщил сегодня Минздрав Дагестана в своем telegram-канале.

Ведомство также призвало горожан соблюдать меры профилактики кишечных инфекций: пить только кипячёную и бутилированную воду, тщательно мыть руки, обдавать кипятком фрукты.

Власти города призвали использовать воду из-под крана только в технических целях. "Руководством администрации города принято решение провести дополнительные меры по обеззараживанию воды. В городе началось гиперхлорирование водяной системы", - проинформировала сегодня администрация города в своем Telegram-канале. 

Власти также отчитались о продолжении подвоза воды горожанам. "Доставка воды в городе Буйнакск продолжается.  Вода доставляется в первую очередь в медицинские учреждения, далее жителям города", - указано в другом сообщении в telegram-канале мэрии. Также власти призывали автовладельцев "принять участие в подвозе воды населению".

Напомним, следствие считает, что пострадавшие от отравления употребляли питьевую воду, которая подается в дома жителей Буйнакска по водопроводным линиям. 11 июня в "Буйнакскводоканале" прошли обыски, сообщил Следственный комитет. 

"Кавказский узел" также писал, что в Буйнакском районе ранее неоднократно происходили массовые отравления людей. В частности, 22 июня 2022 года в селе Нижнее Казанище 49 человек были госпитализированы с признаками пищевого отравления.

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Примечание:

"Санитарная обработка улиц начата после массового отравления в Буйнакске", "Роспотребнадзор предупредил махачкалинцев об угрозе заражения от водопроводной воды", "Мэрия Буйнакска проблемы с качеством воды объяснила изношенностью сетей".

Автор: "Кавказский узел"

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