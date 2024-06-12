12 июня 2024, 09:03

Праздничные мероприятия отменены в Буйнакске из-за массового отравления

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Власти Буйнакска в связи с массовым отравлением горожан отменили праздничные мероприятия по случаю Дня России.

Как писал "Кавказский узел", массовое отравление жителей Буйнакска произошло, по предварительным данным властей, из-за употребления водопроводной воды. С 9 по 11 июня в больницы были доставлены 127 пациентов с симптомами кишечной инфекции. Власти отчитались о подвозе жителям питьевой воды, детские учреждения в городе закрыты на карантин.

В январе 2021 года также произошло массовое отравление жителей Буйнакска водопроводной водой, тогда к врачам обратились 359 человек. В городе было приостановлено водоснабжение, закрылись детсады, а школьники были переведены на дистанционное обучение. По итогам расследования уголовного дела, в феврале 2022 года, руководитель "Буйнакскводоканала" был оштрафован всего на 100 тысяч рублей, при этом обвинитель требовал еще меньшего штрафа – в 50 тысяч рублей.

В Буйнакске отменены праздничные мероприятия, посвященные Дню России, сообщил поздно вечером 11 июня в своем телеграм-канале городской отдел культуры. Такое решение принято руководством муниципалитета "в связи со сложившейся ситуацией в городе", отмечается в публикации.

Администрация Буйнакска сегодня утром в своем телеграм-канале сделала репост этой публикации, не дополнив ее другими подробностями.

Напомним, следователи начали расследование уголовного дела в отношении сотрудников "Буйнакскводоканала" в связи с массовым отравлением. 10 июня в ходе обыска на предприятии были изъяты документы, также проведен осмотр лаборатории, где производится хлорирование воды.

Дело расследуется по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), которая предусматривает от штрафа в размере до 300 тысяч рублей до двух лет лишения свободы. В феврале 2022 года руководитель "Буйнакскводоканала" отделался штрафом по этой же части статьи 238 УК РФ.

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Примечание:

"Санитарная обработка улиц начата после массового отравления в Буйнакске", "Роспотребнадзор предупредил махачкалинцев об угрозе заражения от водопроводной воды", "Мэрия Буйнакска проблемы с качеством воды объяснила изношенностью сетей".

Автор: "Кавказский узел"

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