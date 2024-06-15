Подвоз воды в Буйнакске. Скриншот фото из Telegram-канала администрации города от 13.06.24, https://t.me/gorodbuynaksk/4012?single

15 июня 2024, 23:28

58 человек остаются в больнице после отравления в Буйнакске

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Правительство Дагестана отчиталось о 58 продолжающих стационарное лечение после массового отравления в Буйнакске и рекомендовало сохранить в городе режим повышенной готовности на ближайшие две недели. По улицам, в том числе у детских учреждений, текут канализационные стоки, рассказали жители Буйнакска.

В январе 2021 года также произошло массовое отравление жителей Буйнакска водопроводной водой, тогда к врачам обратились 359 человек. В городе было приостановлено водоснабжение, закрылись детсады, а школьники были переведены на дистанционное обучение. По итогам расследования уголовного дела в феврале 2022 года руководитель "Буйнакскводоканала" был оштрафован всего на 100 тысяч рублей, при этом обвинитель требовал еще меньшего штрафа – в 50 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня жители Буйнакска начали обращаться к врачам с жалобами на симптомы кишечной инфекции. 11 июня управление Роспотребнадзора подтвердило, что источником массового заражения горожан стала водопроводная вода. В шести случаях у заболевших обнаружено несколько кишечных инфекций: дизентерия, норовирус и ротавирус, заявило ведомство. Вечером 14 июня Минздрав Дагестана в своем телеграм-канале сообщил, что выписаны уже 110 из 199 пациентов с признаками  кишечной инфекции, 89 пациентов еще находятся на лечении в Центральной городской больнице Буйнакска, тяжелых случаев болезни нет.

Сегодня премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел заседание оперативного штаба по ситуации с острой кишечной инфекцией в  Буйнакске,  сообщает телеграм-канал правительства республики.

На заседании прозвучала информация, что к 15 июня из больниц выписан 141 человек, из которых 129 - дети. Таким образом, лечение еще проходят 58 человек.

По информации министра здравоохранения республики Татьяны Беляевой, медработниками проведена иммунизация по эпидемическим показаниям по подлежащим контингентам из числа группы риска против гепатита «А», а также начата процедура экстренного фагирования (введение в организм фагов (бактериофагов), которые помогают бороться с бактериями - прим. "Кавказского узла") детей. 

Представитель мэрии Буйнакска сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что около 100 детей вакцинированы от гепатита А.

По предложению Абдулмуслимова, в целях полной стабилизации ситуации, режим повышенной готовности в Буйнакске планируется сохранить еще на две недели.

Жители Буйнакска сообщили корреспонденту «Кавказского узла», что раздача питьевой воды в городе проходит, но из-за отсутствия четкого графика и наименования улиц с точками раздачи воды, получить ее в некоторых локациях проблематично.

"На улицу Ломоносова не привозят воду", - сообщил Мурад.

"На улице Железнодорожная не раздавали воду, приходится ходить на соседние улицы или покупать", - рассказал Расул. 

Горожане обратили внимание на антисанитарию в городе. "До вспышки кишечной инфекции около десяти дней перед детсадом 10 текла канализационная река, не исключено, что стоки попали в водовод. Я звонила в водоканал и службу 112, но никаких мер не было принято», - говорит Аминат.

"По улице Шамиля канализация течет постоянно", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Зумруд.

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Примечание:

"Санитарная обработка улиц начата после массового отравления в Буйнакске", "Роспотребнадзор предупредил махачкалинцев об угрозе заражения от водопроводной воды", "Мэрия Буйнакска проблемы с качеством воды объяснила изношенностью сетей".

Автор: Олег Ионов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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